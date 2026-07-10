Nella Bassa l’usignolo è quasi sparito: il canto notturno è solo del ciót

Il «canterino» in calo costante e non ci sono più tracce di allodole e strillozzi. L’ornitologo Caffi: «La presenza di questi uccellini è legata all’habitat: se cambia, e non è più di loro gradimento, vanno a cantare altrove»