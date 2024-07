Bostrico killer: tagliati mille alberi lungo 500 metri della via Valeriana

Flavio Archetti

Mega intervento per mettere il percorso in sicurezza: accatastati duemila quintali di legna

2 ' di lettura

La zona messa in sicurezza col taglio di mille abeti rossi seccati dal bostrico © www.giornaledibrescia.it

Mille abeti tagliati, mezzo chilometro di strada Valeriana messa in sicurezza, e una catasta di legno di almeno duemila quintali, alta cinque metri e lunga 40, muta ma lampante testimonianza del grande lavoro svolto dai boscaioli negli ultimi due mesi. Il parassita Sono i risultati dell’intervento anti-bostrico resosi necessario per mettere in sicurezza uno dei sentieri montani più frequentati del territorio zonese, eseguito tra la seconda parte di maggio e i giorni scorsi dal Comune di Zone e d