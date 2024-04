Processionaria e bostrico, «flagelli» figli del cambiamento climatico

I due insetti sono presenti da sempre. Temperature più alte, Vaia e le città hanno alterato l’equilibrio

Le aree secche sono quelle segnate dal bostrico © www.giornaledibrescia.it

Ci sono da sempre, ma gli squilibri portati da inquinamento, urbanizzazione, antagonisti naturali meno presenti e cambiamenti climatici hanno reso la loro presenza problematica. Bostrico e processionaria sono due insetti endemici che stanno creando non pochi grattacapi nel Bresciano. E per motivi diversi. La processionaria Questo insetto, in forma di larva, può essere molto pericoloso per la salute dell’uomo e degli animali. Non che non possa provocare la morte della pianta dove vive, ma è un ev