La mostra per gli 80 anni del GdB inaugurata a Villa Carcina

Dopo il grande successo registrato a Palazzo Negroboni, in città, dove ha richiamato oltre settemila visitatori, la mostra «Il Giornale di Brescia nella storia. Sguardi su Brescia e sull’Italia» arriva ora a Villa Carcina, negli spazi di Villa Glisenti. L’esposizione offre l’occasione di ripercorrere la storia del quotidiano attraverso titoli, immagini e pagine che hanno raccontato la vita del territorio, a partire dalla storica prima pagina del 27 aprile 1945: «Brescia è libera».

Inaugurazione

L’inaugurazione a Villa Glisenti si è da poco conclusa, e ha richiamato, oltre all’Amministrazione comunale di Villa Carcina con il sindaco Moris Cadei, anche diversi altri amministratori valtrumplini tra cui il presidente della Comunità montana Massimo Ottelli. Presenti anche Tommaso Gamba, coordinatore per la Valtrompia di Confindustria Brescia e l’imprenditrice triumplina Alberta Marniga.

Nelle sale di Villa Glisenti è possibile ripercorrere alcune delle tappe fondamentali della storia del Bresciano, selezionate dai curatori Roberto Chiarini ed Elena Pala, mentre della ricerca in archivio si è occupato Gabriele Colleoni.

Quando visitarla e perché

L’esposizione sarà aperta da sabato 14 marzo al 6 aprile negli spazi di Villa Glisenti (via Italia 68). L’ingresso è gratuito. Orari: il sabato e il lunedì di Pasquetta dalle 15 alle 19. La domenica dalle 14 alle 19. Il mercoledì dalle 8.30 alle 13. Sarà inoltre possibile prenotare visite guidate a questo link. Numerose le scolaresche attese.

Loading video... «Il Giornale di Brescia. 1945-2025. Sguardi su Brescia e sull'Italia»: lo speciale sulla mostra

«Guardare a questi ottant’anni significa riflettere sulla memoria e sulla storia aziendale - ha affermato la direttrice del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini -, ma anche interrogarsi su quello che vogliamo essere nei prossimi ottant’anni. In un mondo sempre più veloce e in continua evoluzione, questo anniversario diventa un momento di confronto con tutta la comunità, bresciana e non solo»».

Il sindaco Moris Cadei ha sottolineato come «quando ci è stata proposta questa iniziativa l’abbiamo accolta subito con entusiasmo. L’assessora alla Cultura Silvia Abati si è resa immediatamente disponibile, così come gli altri consiglieri, dimostrando grande collaborazione».

«Celebrando gli ottant’anni del Giornale abbiamo capito che non stavamo semplicemente raccontando la storia del Giornale di Brescia, ma quella dei bresciani» ha spiegato Pierpaolo Camadini, presidente del Gruppo Editoriale Bresciana.



