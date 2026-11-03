Giornale di Brescia
Abbonati
Zebra a pois
Zebra a poisGDB+

Le persone brillanti non fanno ombra

Bruna per la scelta delle persone con cui lavorare, ha un criterio prioritario ed efficacissimo: sceglierle più preparate e intelligenti di se stessa

Annalisa Strada

Commentatrice

Donne al lavoro
Donne al lavoro

Bruna ha uno studio professionale e, come tutti coloro che intraprendono attività che hanno bisogno di idee ed energia per guadagnarsi il fatturato, ogni tanto ha la necessità di ricorrere a delle collaborazioni esterne. Bruna non è solo una professionista capace, ma anche una donna decisamente arguta. Infatti, per la scelta delle persone con cui lavorare, ha un criterio prioritario ed efficacissimo: sceglierle più preparate e intelligenti di se stessa.

«Se sono la migliore al tavolo, significa che ho sbagliato il posto» è il suo mantra.

È arrivata a questa sintesi per livelli progressivi. Al debutto nel proprio lavoro, aveva bisogno di stimoli che la spingessero a migliorare le proprie competenze e a darsi adeguati e allo stesso tempo più audaci. Quando ha preso dimestichezza con il mestiere, ha sentito l’urgenza di consolidare la propria posizione senza perdere il polso di ciò che accadeva fuori dalla sua sfera di interesse.

Raggiunta la maturità anagrafica e lavorativa, ha capito di avere l’esperienza per la gestione di tutto ciò che definisce «la parte sommersa» ossia la gamma di pratiche, iniziative e contatti che fanno parte di qualsiasi lavoro e molto spesso non sono immediatamente intuibili, il che le dava il vantaggio di gestire con destrezza quello che ai più giovani, ma più freschi, sfuggiva.

Così ha pensato di poter fare da comburente per idee e progetti che altrimenti sarebbero rimasti allo stato germinale nelle teste degli altri, spianando la strada degli ostacoli invisibili agli esordienti. Ora che, pur non essendo minimamente intenzionata al ritiro, potrebbe iniziare a fare il conto alla rovescia degli anni che mancano alla pensione, ha deciso di buttare il cuore oltre l’ostacolo delle difficoltà storiche, ha rinforzato la determinazione alla scelta di menti più vivaci della propria.

Potrebbe nascere in voi lo stesso sospetto che ho avuto io: che sia una pratica predatoria. In realtà, vi rassicuro: in molti hanno arricchito il proprio curriculum e hanno proseguito la carriera. Bruna ha capito una cosa che a molti continua a sfuggire: circondarsi di persone meno capaci non rende più intelligenti. Rende soltanto più difficile accorgersi dei propri errori. In compenso, garantisce un pubblico sempre disposto ad applaudire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuroScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuro

Dalle competenze alle opportunità di crescita, dalla partecipazione all'impatto sociale: Rete CAUTO racconta un modo di fare impresa poco conosciuto dalle nuove generazioni

SponsorizzatoOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicolaOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

Un anno di informazione presso la tua edicola di fiducia

Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA