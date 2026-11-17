Nina ha deciso di smetterla con la formazione. Nessuno, del resto, ha qualcosa da ridire sul suo lavoro: è efficace, apprezzata, richiesta. Il suo rifiuto, quando ha voglia di spiegarlo, è anche bene articolato: in passato, ha investito ore per scoprire pratiche e novità che non ha mai potuto mettere in pratica perché avrebbero richiesto una trasformazione abbastanza radicale delle routine acquisite nell’ambiente di lavoro e alle quali i suoi colleghi si erano abbastanza affezionati.
Certo, il anche il più interconnesso dei lavoratori ha uno spazio di autonomia da gestire, ma è un margine che può diventare un intercapedine labile se si scatenano gli attriti tipici di quando le modalità differiscono e scattano incomprensioni e competitività. Quindi, a che giova fare formazione se è solo per segnare le ore?
Sapere cose che poi non metterai più in atto è come comprare le uova per lasciarle scadere in frigorifero. Ovvio che ogni occasione è buona per allargare i propri orizzonti, ma non è che gli orizzonti diventano più ampi se si guardano le foto delle vacanze degli altri.
Il punto è che la formazione è diventata una di quelle attività che si possono misurare senza doverne verificare gli effetti. Si contano le ore, si archiviano gli attestati, si aggiornano i curricula e tutti possono dichiararsi soddisfatti. Chi organizza ha organizzato, chi partecipa ha partecipato, chi finanzia ha finanziato.
Quanto all'applicazione delle competenze acquisite, è una questione che si affronterà in un secondo momento, possibilmente mai. Nina ha capito che la formazione, quando non produce cambiamento, rischia di diventare un formidabile alibi per evitarlo. C'è poi una questione che Nina solleva: abbiamo trasformato l'aggiornamento in una virtù e la sua assenza in una colpa, dimenticando che le competenze non hanno tutte una data di scadenza e che la novità non coincide per forza con il progresso. Naturalmente, nessuno dovrebbe pretendere di vivere di rendita sulle proprie conoscenze, ma nemmeno essere costretto a rincorrere ogni novità per dimostrare di essere ancora all'altezza.
Nina, del resto, non ha smesso di imparare: ha smesso di frequentare corsi. Forse è proprio questo il problema: abbiamo imparato a documentare la formazione molto meglio di quanto abbiamo imparato a riconoscere la competenza.