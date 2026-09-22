Alcune affinità hanno i bottoni

È luogo comune che le donne detestino trovarsi nello stesso luogo con un’altra donna che indossa un abito uguale al proprio. Forse succede anche agli uomini, ma forse loro non lo danno a vedere.
Fatto sta che Mavis e Valeria, appena rientrate dalle ferie, si sono trovate all’apertura di un evento indossando la stessa camicia dalla foggia molto particolare. Quel tipo di capo che ti fa dire «Oh, che stile particolare!». È chiaro che c’è una contraddizione tra il pensare all’originalità e il vedere due copie esatte dello stesso oggetto. Le due si avvistano da lontano e si affrettano per salutarsi. Nemmeno si accorgono della coincidenza, non fosse che gliela fa notare un’amica comune. Mavis e Valeria, che si conoscono molto bene, si frequentano regolarmente e non avevano idea di avere un capo identico. Così si scopre che Mavis ha comprato la camicia appena prima di partire, in saldo. Valeria invece ha acquistato la propria su una piattaforma dove si vendono abiti usati, anche lei prima di partire.
Tutte e due, insomma, hanno fatto lo stesso acquisto nell’arco di meno di una giornata. Non solo, entrambe hanno scelto un colore abbastanza fuori moda. C’è di più: Mavis ha abbinato la camicia a un paio di orecchini che proprio Valeria le aveva regalato e Valeria si è appuntata la spilla regalata da Mavis. Ciliegina sulla torta? Nessuna delle due pensava di partecipare all’inaugurazione ed entrambe ci sono arrivate, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, per una serie di sviamenti.
Siccome l’insieme di tutti questi elementi le diverte molto, rapidamente attraggono l’attenzione di altri amici e conoscenti e finisce che si mettono in posa per una foto che commemori la sequenza di coincidenze.
Che conclusione ne traggono? Che scegliere la stessa camicia per lo stesso evento e prendere ciascuna il regalo fatta dall’altra è la dimostrazione di una perfetta coincidenza di caratteri e di una reciproca approfondita conoscenza. Insomma, un’attestazione di affinità.
Si sono trovate concordi: “Siamo autenticamente amiche da quarant’anni: lo dimostrano i fatti». A margine si sono però ripromesse che, quando una sceglierà quella camicia per uscire, avviserà l’altra: pare che in tema di abbigliamento una coincidenza sia una coincidenza, ma due siano cattivo gusto.