Niente acqua calda per due notti a Concesio e a Bovezzo

Dalle 21 di stasera fino alle 6 di domani e dalle 21 di domani fino alle 6 di venerdì 25 agosto a Concesio e in diverse vie di Bovezzo sarà interrotto il servizio di teleriscaldamento. Non ci sarà cioè per quelle ore acqua calda.

Lo comunica A2a, spiegando la sospensione del servizio è dovuta ai lavori di manutenzione nel comune di Bovezzo. Queste le vie di Bovezzo che resteranno temporaneamente per due notti consecutive senza acqua calda: Via Delle Moie, Via Del Campo Santo, Via Angelo Canossi, Via Angelo Canossi Trav. I, Via Collodi C., Via Gaetano Donizetti, Via Faini, Via Giuseppe Garibaldi, Via IV Novembre, Via Torino, Via Trento, Via Venezia, Piazza XXVIII Maggio, Via Giuseppe Verdi, Via Vittorio Veneto, Via Bologna, Via Brede, Via Brede Trav. I, Via Brede Trav. II, Via Del Brolo, Via Cesare Battisti, Via Cesare Abba, Via Genova, Via Gioberti, Via Giacomo Leopardi, Via Della Libertà, Via Milano, Via delle Moie, Via Vittorio Veneto, Via Nikolajewka, Via Paolo VI, Via Dei Prati, Via Dei Prati Tra. Destra, Via Lina Franzoni.

Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero 030.355.4216 nei seguenti orari di lavoro: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 13.

