Nuovo cda per l'Università Cattolica: entra Francesca Bazoli

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha rinnovato il consiglio di amministrazione per i prossimi quattro anni. E fra le novità c'è l'ingresso, per la prima volta, di un rappresentante eletto dagli studenti, Andrea Rovati. A presiedere il cda è la rettrice Elena Beccalli.

I membri

I dieci nuovi membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi superiori, ente fondatore dell'ateneo, sono la presidente della Fondazione Brescia Musei e della Editrice Morcelliana Francesca Bazoli, l'ad di Brioschi Sviluppo immobiliare Matteo Giuseppe Cabassi, il presidente di Unipol Assicurazioni Carlo Cimbri, il vicerettore della Universitat Ramon Llull di Barcellona Carlo Maria Gallucci Calabrese, il direttore generale di Federcasse Sergio Gatti, il direttore del Segretariato per le partecipazioni e per gli affari giuridici e gestionali della Diocesi di Cremona Giacomo Renato Ghisani, il direttore della sede di Milano di Banca d'Italia Giorgio Gobbi, il presidente della fondazione Accademia Teatro alla Scala Victor Massiah; il presidente della Siae e della Fondazione Cinema per Roma Salvatore Nastasi e Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia.

Inoltre, in qualità di membri eletti dai professori di prima e di seconda fascia delle sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, entrano nel nuovo cda le docenti dell'ateneo Monica Amadini, ordinario di Pedagogia generale sede di Brescia, Ivana Pais, ordinario di Sociologia economica sede di Milano, Ketty Peris, ordinario di Dermatologia sede di Roma.

Nella rinnovata governance dell'ateneo figurano anche il rappresentante della Santa Sede Monsignor Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa; il rappresentante dell'Azione Cattolica italiana Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana; il rappresentante del governo Massimo Rubechi, capo di gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il consiglio di amministrazione sarà completato con la designazione del rappresentante della Conferenza episcopale italiana.