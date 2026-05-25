Dalla Regione ulteriori fondi all’Università di Brescia

Grazie al provvedimento, che integra il finanziamento già previsto dal bando «Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde», sono stati selezionate altri 5 progetti , che si aggiungono ai 21 già vincitori.

«Incrementiamo la dotazione di 8.748.000 euro, per fare in modo che si possa scorrere la graduatoria e finanziare altri cinque progetti – spiega Fermi – Lo stanziamento iniziale della misura era pari a 50 milioni di euro: con questo provvedimento aggiungiamo 8.748.413 euro».

L’Università di Brescia tra i vincitori

Al bando hanno partecipato 14 Università, per un totale di 29 progetti. La fase preliminre è stata superata da 28 domande, che rappresentano un investimento complessivo di 77.845.308 euro e un'agevolazione pari ad euro 63.018.141.

«Con l’incremento che ho proposto e che è stato approvato – aggiunge l’assessore – saranno finanziati integralmente altri 5 progetti, consentendo di finanziarne un totale di 26, per un investimento complessivo di 72.508.148 euro e un'agevolazione concedibile pari a 58.748.413 euro».

Tra i cinque atenei sostenuti grazie all'incremento di dotazione finanziaria c’è anche l’Università degli Studi di Brescia. Il beneficio favorirà lo sviluppo del supporto tecnologico, il potenziamento delle infrastrutture scientifiche in campo medico, la realizzazione di un laboratorio multidisciplinare su salute e lavoro e l'integrazione sinergica tra manifattura avanzata e intelligenza artificiale.

Eccellenza regionale e non solo

«Il sistema universitario lombardo rappresenta un'eccellenza non solo regionale. Uno degli obiettivi che mi sono posto sin dall’inizio del mio mandato è rafforzarlo, valorizzando le qualifiche e le competenze sviluppate, ma anche favorendo il trasferimento delle conoscenze e competenze nel mondo industriale. La misura, che è stata proposta per la prima volta in assoluto da Regione Lombardia, ha avuto un grandissimo successo. L’obiettivo è semplice: sostenere gli investimenti per l’ammodernamento e la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione del sistema universitario lombardo, aprendole alle imprese in modo da stimolare il trasferimento tecnologico».

«I nostri atenei – spiega Fermi – sono molto attrattivi, sia per gli studenti delle altre regioni italiane, sia per gli studenti stranieri. Ma con l’inverno demografico che ci aspetta è fondamentale continuare a rappresentare un punto di riferimento. La mia convinzione è che infrastrutture all’avanguardia siano uno dei principali richiami per chi vuole studiare. Con questo bando ho voluto che fosse fatto un passo decisivo nel rafforzamento del dialogo tra università e imprese, in particolare Pmi. La ricerca non può restare chiusa nei laboratori, ma deve essere motore di sviluppo, innovazione e competitività per tutto il territorio».