All’UniBs il corso di formazione digitale per la pubblica amministrazione

Promuovere la trasformazione digitale degli enti pubblici locali è una delle sfide del presente e del futuro. Ed è anche l’obiettivo del Corso di Alta formazione in Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione proposto per il sesto anno dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia, «che negli ultimi due anni ha potenziato notevolmente l’offerta formativa dedicata alla Pubblica amministrazione» osserva il rettore Francesco Castelli.

L’iniziativa è sviluppata in sinergia con la School of Management and Advanced Education (Smae) e la collaborazione della Provincia di Brescia, della Comunità montana della Valsabbia, della sua inhouse Secoval e del Comune di Brescia.

Tempi e contenuti

Il corso si terrà dal 7 novembre 2024 al 21 febbraio 2025 per un totale di 76 ore di formazione e intende fornire ai funzionari delle Pubbliche amministrazioni le competenze tecnologiche e manageriali necessarie per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione. Oltre ai docenti universitari dell’Università degli Studi di Brescia, il corso è tenuto da esperti del settore digitale e da rappresentanti di istituzioni come la Corte dei Conti, Secoval e The Smart City Association. Presenti anche professionisti del settore ICT, per poter offrire ai partecipanti una formazione completa e altamente qualificata, con un equilibrio di competenze accademiche e pratiche.

«Negli anni questa iniziativa ha contribuito a promuovere la digitalizzazione di tante Pubbliche amministrazioni e a formare 240 professionisti – spiega il direttore del corso, il prof. Davide Giacomini –. Il percorso intende fornire agli amministratori locali e ai dirigenti degli enti pubblici gli strumenti per gestire la transizione digitale in modo proattivo, evitando di subirla passivamente».

Modalità e costi

Le lezioni si svolgeranno sia in presenza, nelle sedi dell’Università degli Studi di Brescia, sia online, per garantire la massima accessibilità ai partecipanti di tutta Italia. L’offerta formativa è stata pensata per agevolare anche i piccoli Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, grazie a condizioni economiche vantaggiose.

La quota di partecipazione per gli enti della Provincia di Brescia è di 980 euro a persona, rispetto al costo standard di 1.450 proposto normalmente dal mercato. L’iscrizione va effettuata online entro il 4 novembre a questo link.

«È fondamentale, nel processo di transizione digitale, investire convintamente nella formazione del personale – afferma il direttore generale del Comune di Brescia, Marco Baccaglioni –. Il Comune di Brescia crede fortemente nel digitale come strumento per il miglioramento dei servizi ai cittadini e sostiene, quindi, questo corso, con la partecipazione di funzionari e dirigenti: sono 10 le borse di studio messe a disposizione anche quest’anno per loro».

«La chiave per snellire i complessi meccanismi burocratici è rendere tutti i servizi pubblici sempre più intelligenti e tecnologicamente avanzati, oltre che alla portata di tutti i cittadini – dichiara il presidente dell’ente comprensoriale valsabbino, Giovanmaria Flocchini –. In un territorio ampio e complesso come la Valsabbia la completa digitalizzazione è una priorità che ci vede in prima fila da anni: per questo motivo, in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia, puntiamo costantemente sulla formazione del personale e degli amministratori».

«Siamo da sempre all’avanguardia nell’utilizzo delle tecnologie più avanzate per sviluppare servizi della Pubblica Amministrazione – dichiara Flavio Gnecchi, amministratore unico di Secoval –. Mettiamo infatti a disposizione anche 10 borse di studio, realizzate congiuntamente alla Comunità montana, che permettono ai dipendenti degli enti soci di Secoval di partecipare gratuitamente a questo corso universitario».