Zangrillo all’UniBs: «La nostra scuola di amministrazione è di alto livello»

«Detto che noi non dobbiamo avere dei complessi di inferiorità rispetto a nessuno. È vero che la Francia ha una buona scuola di pubblica amministrazione, ma anche la nostra è di livello. Noi abbiamo una scuola nazionale di amministrazione che non ha nulla da invidiare alle migliori scuole europee». Lo ha detto il ministro il per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a margine della presentazione del nuovo corso di laurea magistrale interdipartimentale Governo delle amministrazioni pubbliche dell’Università degli Studi di Brescia.

«Io sono qui oggi perché l’Università di Brescia deciso di dedicare un corso di laurea al governo delle pubbliche amministrazioni. Per me questa è una grande notizia perché noi abbiamo bisogno di governo della pubblica amministrazione. Abbiamo bisogno di renderci sempre più consapevoli di come la pubblica amministrazione sia una cinghia di trasmissione dei meccanismi di funzionamento dello Stato e quindi io sento molto forte la responsabilità di formare nuove generazioni e di rendere la nostra pubblica amministrazione attrattiva verso i giovani», ha detto Zangrillo.

«Stiamo vivendo – ha aggiunto – un’epoca di grandi trasformazioni, un'epoca molto complessa dove imparare a prepararsi ad un impegno professionale significa non soltanto studiare I suoi libri ma significa fare esperienze. Questo corso di laurea che incrocia momenti didattici con la pratica secondo me segue la strada giusta cioè la strada di cercare di insegnare alle persone che non è sufficiente sapere, ma bisogna anche saper fare».

Sul nuovo corso di laurea il rettore della Statale di Brescia Francesco Castelli ha spiegato: «In questi anni la nostra offerta formativa si è consolidata e ampliata in tutte le sue aree, ottenendo valutazioni complessivamente positive. Intendiamo proseguire su questa strada ben avviata di sviluppo di un’offerta formativa di qualità e transdisciplinare nella quale si inserisce, tra gli altri, l’attivazione del nuovo corso di laurea magistrale interdipartimentale “Governo delle amministrazioni pubbliche”».