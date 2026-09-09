A scuola di cooperazione internazionale: via il nuovo corso a Brescia

Sedici ore online, 40 in presenza a Brescia e, al termine, la possibilità di mettere alla prova quanto appreso con uno stage in un Paese a risorse limitate. Torna con la settima edizione il corso di formazione alla cooperazione internazionale promosso dalla Fondazione Giuseppe Tovini - Cooperazione e volontariato internazionale e da Fondazione Museke, in collaborazione con le cattedre Unesco dell’Università degli studi di Brescia e dell’Università Cattolica.
La partecipazione è gratuita e riservata a un massimo di 30 persone, iscritte a un corso universitario oppure già in possesso di almeno una laurea triennale. Direttori del corso sono Francesco Castelli dell’Università degli studi e Domenico Simeone della Cattolica.
La prima parte della formazione, 16 ore complessive, si svolgerà online nell’arco di quattro pomeriggi (9 ottobre, 6 novembre, 20 novembre e 11 dicembre). Le successive 40 ore saranno invece in presenza a Brescia dall’11 al 15 gennaio. Le attività laboratoriali si terranno nella sede della Fondazione Tovini in via Tommaso Ferrando 1.
Il percorso approfondirà fondamenti e pratiche della cooperazione internazionale attraverso un approccio centrato sui diritti, sulla promozione delle capacità e delle libertà delle persone e sullo sviluppo integrale delle comunità.
Iscrizioni e attestato
Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza. Chi avrà seguito almeno il 70% delle lezioni online, partecipato alle attività in presenza e superato il colloquio finale riceverà un attestato di partecipazione e profitto e potrà chiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari, secondo le regole del proprio ateneo. Per chi completerà positivamente il percorso è prevista inoltre la possibilità di uno stage di circa 20 giorni in un Paese a risorse limitate, cofinanziato dalle due fondazioni. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre. Modulo e programma sono disponibili sul sito della Fondazione Tovini.