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A scuola di cooperazione internazionale: via il nuovo corso a Brescia

Sedici ore online e quaranta in presenza, poi la possibilità di uno stage in un Paese a risorse limitate: iscrizioni entro il 30 settembre per la settima edizione del progetto
Marco Tedoldi

Marco Tedoldi

Giornalista

Studenti di una precedente edizione con gli attestati
Studenti di una precedente edizione con gli attestati

Sedici ore online, 40 in presenza a Brescia e, al termine, la possibilità di mettere alla prova quanto appreso con uno stage in un Paese a risorse limitate. Torna con la settima edizione il corso di formazione alla cooperazione internazionale promosso dalla Fondazione Giuseppe Tovini - Cooperazione e volontariato internazionale e da Fondazione Museke, in collaborazione con le cattedre Unesco dell’Università degli studi di Brescia e dell’Università Cattolica.

La partecipazione è gratuita e riservata a un massimo di 30 persone, iscritte a un corso universitario oppure già in possesso di almeno una laurea triennale. Direttori del corso sono Francesco Castelli dell’Università degli studi e Domenico Simeone della Cattolica.

La prima parte della formazione, 16 ore complessive, si svolgerà online nell’arco di quattro pomeriggi (9 ottobre, 6 novembre, 20 novembre e 11 dicembre). Le successive 40 ore saranno invece in presenza a Brescia dall’11 al 15 gennaio. Le attività laboratoriali si terranno nella sede della Fondazione Tovini in via Tommaso Ferrando 1.

Il percorso approfondirà fondamenti e pratiche della cooperazione internazionale attraverso un approccio centrato sui diritti, sulla promozione delle capacità e delle libertà delle persone e sullo sviluppo integrale delle comunità.

Iscrizioni e attestato

Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza. Chi avrà seguito almeno il 70% delle lezioni online, partecipato alle attività in presenza e superato il colloquio finale riceverà un attestato di partecipazione e profitto e potrà chiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari, secondo le regole del proprio ateneo. Per chi completerà positivamente il percorso è prevista inoltre la possibilità di uno stage di circa 20 giorni in un Paese a risorse limitate, cofinanziato dalle due fondazioni. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre. Modulo e programma sono disponibili sul sito della Fondazione Tovini.

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Argomenti
cooperazione internazionaleFondazione Giuseppe ToviniFondazione MusekeUniversità degli studi di BresciaUniversità Cattolicaformazione
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