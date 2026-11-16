Sei secoli fa la dedizione di Brescia alla Serenissima

Il 20 novembre ricorrono seicento anni dalla dedizione di Brescia alla Serenissima, che risale al 1426, sessantasei anni prima della scoperta dell’America. In realtà, l’inizio formale della Dedizione si registrò il 6 ottobre del 1426, allorquando il Consiglio Generale di Brescia si riunì con solennità, come riportano i testi storici, nel Duomo Vecchio, alla presenza di circa trecento cittadini illustri e rappresentanti delle comunità delle valli. In quella sede venne pronunciato il giuramento di fedeltà alla Repubblica di Venezia. I bresciani si impegnavano a sostenere San Marco con i propri beni e persino con il proprio sangue.
Parole altisonanti, dietro le quali si nascondeva una realtà politica assai concreta. Brescia era ormai insofferente al dominio visconteo, esercitato dal Ducato di Milano con modalità che avevano alimentato tensioni, divisioni e malcontento. La città guardava così alla Serenissima come a una possibile via d'uscita da una condizione divenuta sempre più difficile. Comprensibilmente, le dichiarazioni politiche non bastavano, di fronte alla forza militare milanese. Per questo si dovette attendere il 20 novembre, giorno che vide le truppe veneziane guidate da Francesco Bussone, conte di Carmagnola, entrarono in città, contribuendo alla definitiva estromissione dei presidi viscontei. Fu allora che la scelta politica assunse una dimensione concreta e Brescia entrò stabilmente nell'orbita dei domini veneziani di Terraferma.
La rassegna
A ricordare e approfondire il rilevante anniversario è la rassegna culturale «Serenissima Frontiera», promossa dalla Fondazione Civiltà Bresciana, con la collaborazione dell’Università Cattolica, dell’Archivio di Stato di Brescia, della Fondazione Brescia Musei, declinata in un ampio programma di eventi, mostre e incontri sino al 10 dicembre. Un'occasione per tornare alle radici di un legame che non fu soltanto politico, ma contribuì a definire l'identità stessa di Brescia. Per comprendere sino in fondo le ragioni della Dedizione occorre immaginare la Brescia del primo Quattrocento: una città attraversata da rivalità politiche, tensioni sociali e contrasti tra fazioni, inserita in un territorio strategico e conteso dalle maggiori potenze dell'Italia settentrionale.
Il dominio dei Visconti aveva lasciato segni tangibili anche nella struttura urbana. Uno degli episodi più significativi fu la costruzione di un muro interno di separazione, voluto per controllare meglio la città e contenere possibili ribellioni. Questa barriera divideva fisicamente due vivaci aree cittadine, tra il Broletto e San Pietro de Dom, collocato nello spazio est dell’attuale Piazza Paolo VI.
Non era soltanto un'opera difensiva, rappresentava, estremizzando un «Muro di Berlino» ante litteram, una barriera che raccontava una condizione politica: una città sorvegliata, controllata, attraversata da diffidenze e costretta a convivere con una presenza militare che limitava i suoi margini di libertà. Si potrebbe dire che Brescia fosse diventata, almeno in parte, prigioniera delle proprie divisioni. Un’immagine che aiuta a comprendere il significato della scelta veneziana: non soltanto cambiare governo, ma tentare di ricomporre un tessuto cittadino lacerato. Una scelta che avrebbe inaugurato un rapporto durato quasi quattro secoli, sino alla caduta della Serenissima nel 1797, lasciando tracce profonde nella cultura, nell'economia, nell'architettura e finanche nel carattere della città.