Custodi del bello di Brescia: le persone al centro

«Per questo vi raccomando, nel vostro lavoro di riqualificazione di tanti luoghi lasciati all'incuria e al degrado, di mantenere sempre come obiettivo primario la custodia delle persone che vi abitano e che li frequentano. Solo così restituirete il creato alla sua bellezza». Nel messaggio di Papa Francesco del 30 settembre 2024 ai Custodi del Bello, è racchiuso con chiarezza lo spirito del progetto nazionale che ha un’intensa declinazione anche nella nostra città.
Custodi del Bello Brescia nasce da un'idea semplice e concreta: prendersi cura della città, offrendo alle persone che attraversano una situazione di fragilità un'occasione per rimettersi in gioco. Come ci spiega Elisa Mensi, referente del progetto per la Caritas Diocesana cittadina, soggetto centrale nel coordinamento locale dell'iniziativa, l’iniziativa unisce la riqualificazione degli spazi urbani all'inclusione sociale e lavorativa. «La bellezza, in questa prospettiva, non riguarda soltanto i luoghi recuperati, ma anche le persone che, attraverso un'attività utile e riconosciuta, possono riscoprire capacità, fiducia e appartenenza alla comunità», argomenta Mensi, che è anche vicedirettore dell'Ufficio per l'Impegno Sociale della Diocesi di Brescia.
Nel suo ruolo di referente presenta e promuove il progetto presso le comunità, mantiene i rapporti con i soggetti coinvolti e rappresenta un punto di riferimento per informazioni e proposte relative ai nuovi Cantieri del Bello.
Avviato alla fine del 2021 e sviluppato operativamente negli anni successivi, il progetto a Brescia vede come capofila la Fondazione Opera Caritas San Martino, che coordina la rete, seleziona i beneficiari e promuove la partecipazione della comunità. Il Comune di Brescia svolge il ruolo di promotore istituzionale e collabora all'individuazione delle aree e degli interventi; la Cooperativa Kemay cura i percorsi di orientamento e formazione, mentre altre realtà del Terzo settore contribuiscono alla gestione delle squadre e all'accompagnamento delle persone. Accanto a loro operano parrocchie, Consigli di quartiere, Punti Comunità, associazioni, volontari e soggetti sostenitori.
I protagonisti principali, è bene ricordarlo, sono però gli stessi Custodi: persone in difficoltà inserite in tirocini retribuiti e coinvolte in un percorso di riattivazione personale e professionale. I luoghi da recuperare vengono segnalati dalla rete territoriale e diventano i Cantieri del Bello. Qui le squadre svolgono attività di pulizia, piccola manutenzione, sistemazione e abbellimento di parchi, strutture civiche, oratori e spazi di aggregazione.
Gli interventi realizzati sono vari, tra i quali il Centro Civico Casazza, la Sala Civica e la Biblioteca del Villaggio Prealpino, l'Arena del Parco Castelli e la ringhiera della piastra da basket di viale Piave. Una sessantina ad oggi i cantieri conclusi, con una cinquantina di persone attivamente coinvolte.
L’obiettivo principale consiste nel rendere più solido il percorso offerto a ciascun partecipante. Prima di entrare nei cantieri, i nuovi tirocinanti vengono coinvolti in laboratori pratici per apprendere le tecniche di base; sono previsti anche percorsi linguistici dedicati alle parole del lavoro e un accompagnamento educativo che prosegue oltre le ore di tirocinio. Il cantiere diventa così uno spazio formativo nel quale si impara facendo, si sviluppano competenze spendibili e si costruiscono le condizioni per un progressivo ritorno all'autonomia. Nel medio periodo, la prospettiva è consolidare questo modello e ampliarne la presenza nei quartieri, coinvolgendo un numero crescente di comunità, volontari e soggetti pubblici e privati. L'intento è trasformare i Cantieri del Bello in presidi diffusi di partecipazione civica: non interventi isolati ma processi capaci di creare legami, accompagnando con efficacia le persone verso il lavoro e l'inclusione. In questo senso, Custodi del Bello propone una rigenerazione che è insieme urbana e sociale: mentre restituisce alla città spazi più curati, ridona alle persone un ruolo attivo e riconosciuto nella vita di Brescia.