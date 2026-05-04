Dal concorso alle mostre: le iniziative per Bettini, medico e fotografo

L'ideale percorso che sottende a questa nuova puntata della nostra rubrica si snoda in Franciacorta, tra Provaglio d'Iseo e Gussago, pur contemplando potenziali esterne connessioni. Protagonista è la figura del medico fotografo Franco Bettini, classe 1927, scomparso da 35 anni, nel 1991, lasciando un ricordo assai vivo. Sia per la sua attività di apprezzato medico condotto del paese delle torbiere, sia per le molte immagini legate alla sua Grande passione, la fotografia.