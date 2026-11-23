Il vertice di Shenzhen andato in scena nella metropoli cinese nei giorni scorsi, che per parte della stampa internazionale avrebbe potuto assumere i contorni di una «nuova Yalta», è stato il primo incontro trilaterale nella storia tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia, Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Commentare i risultati, invero scarsi, del summit non è l’obiettivo di Strada facendo. Ci preme, invece, sull’onda del fatto di cronaca politica internazionale, richiamare il rapporto tra Brescia e la Cina, con relazioni istituzionali nate nel 1991 proprio con il gemellaggio della città della Millemiglia con Shenzhen.
Inoltre, dal 1995 al 2015, la Camera di commercio bresciana disponeva di una sede di rappresentanza a Shanghai, a conferma di una relazione intensa, con un interscambio economico superiore al miliardo e mezzo di euro, sia pur con un crescente squilibrio commerciale. Si trattò di una scelta lungimirante, considerando che Shenzhen, da area economica speciale in rapida trasformazione, si è affermata come capitale dell’elettronica, dell’innovazione e delle nuove tecnologie.
La relazione tra la Leonessa e il Dragone ha salde radici storiche, con profondi rapporti, culturali ed economici, risalenti al missionario gesuita Giulio Aleni, vissuto tra il 1582 e il 1649, talmente legato alla Cina da essere insignito del titolo di Confucio d’Occidente. Premesse sulle quali si potrebbe innestare un ruolo bresciano ben più rilevante nella dinamica dei rapporti tra la nostra provincia e il colosso asiatico. Si pensi al considerevole potenziale scambio commerciale, con forniture delle nostre molteplici produzioni d’eccellenza. Altrettanto enorme è il potenziale turistico per la terra del Garda, della Franciacorta, del Sebino e delle stazioni turistiche montane, ad oggi sostanzialmente inespresso considerando le presenze cinesi.
Relazioni
Nel libro «Storia di un ponte», di Alcide Luini, pubblicato nella primavera del 2021 nella ricorrenza del cinquantenario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, l’allora presidente della Camera di commercio Italo Cinese, l’imprenditore bresciano Pierluigi Streparava, scriveva: «I nostri amici cinesi amano ripetere che ogni nuovo contratto, per essere duraturo, deve permettere una ‘win-win situation’. Ecco, proprio questo è stato l’atteggiamento che ha permesso i numerosi risultati positivi conseguiti dalla Camera e dall’Istituto Italo Cinesi e che hanno contribuito a garantire per cinquant’anni il proprio ruolo di punto di riferimento privilegiato nelle relazioni bilaterali sino-italiane».
Il rapporto tra Brescia e la Cina presenta una dimensione che va oltre la semplice compravendita di merci. Da una parte c’è una provincia che ha costruito la propria identità sulla cultura del lavoro, sulla manifattura e sulla capacità di esportare; dall’altra un paese che negli ultimi decenni ha conosciuto una trasformazione economica senza precedenti, diventando una potenza industriale e tecnologica.
Il legame istituzionale nasceva negli anni Novanta del secolo scorso con una precisa strategia di internazionalizzazione. La Camera di Commercio di Brescia avviò una rappresentanza a Shanghai, con l’obiettivo di sostenere le imprese del nostro territorio nell’approccio a un mercato tanto promettente quanto complesso. Quell’esperienza rappresentò per molti imprenditori bresciani un primo, utile punto di riferimento.
Trasformazioni
L’ufficio fu chiuso nel 2015, quando le modalità di accesso al mercato cinese erano ormai cambiate e le imprese avevano acquisito maggiori strumenti per operare direttamente. Il rapporto tra Brescia e la Cina è una storia che intreccia industria, commercio, relazioni istituzionali e trasformazioni sociali. Una relazione che negli ultimi trent’anni si è progressivamente consolidata, accompagnando l’apertura internazionale dell’economia bresciana e l’ascesa della Cina a protagonista assoluta del commercio mondiale.
Già nel 2019 Brescia veniva indicata come l’undicesima provincia italiana per quantità di interscambio commerciale con il gigante asiatico. Un dato che testimonia il peso del sistema produttivo bresciano nei rapporti economici con Pechino. Nei primi mesi del 2025 le importazioni bresciane dalla Cina sono state pari a oltre 662 milioni di euro, mentre nello stesso periodo le esportazioni bresciane verso la Cina hanno raggiunto i 394 milioni di euro, con saldo commerciale negativo per 672 milioni.