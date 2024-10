Vinted class, a Edolo la moda del riuso sbarca a scuola

App, siti, negozi e mercatini dell’usato stanno spopolando un po’ ovunque. Dopo anni di consumismo, l’idea di riciclare abiti, scarpe, accessori, oggetti di uso quotidiano, mobili e quant’altro piace sempre più.

Il successo di Vinted è innegabile: basta fare una foto al capo di abbigliamento o un oggetto che non si desidera più, caricarla sulla piattaforma per trovare un acquirente. In tutta Europa. Sull’onda di questa tendenza che inneggia all’economia circolare, al risparmio e al rispetto dell’ambiente e delle risorse, l’istituto Meneghini di Edolo ha creato Vinted class.

L’iniziativa

È stato allestito uno spazio fisico dove gli studenti possono portare a scuola quanto non desiderano più indossare e ancora in buono stato. In condivisione con la dirigente scolastica Raffaella Zanardini e con gli studenti, è stata riservata un’aula, l’aula Vinted, al secondo piano dell’ala est dell’istituto, uno spazio dedicato allo scambio di abiti e accessori usati in buono stato.

All’interno c’è anche un grande specchio, per provarsi gli abiti, appendini e scaffali per facilitare la scelta e il deposito degli articoli (chiunque può prendere o portare ciò che vuole, ma nel rispetto delle persone e degli oggetti). L’aula è accessibile a tutti e, pur essendo partita da poco, il materiale raccolto è molto: studenti e studentesse, al momento, si sono concentrati soprattutto su felpe e tute.

«L’idea alla base di questo progetto è semplice - spiega Zanardini -: dare una nuova vita agli oggetti che non usiamo più, riducendo gli sprechi e promuovendo un’economia circolare, a beneficio dell’ambiente che tanto abbiamo a cuore. Ogni piccolo gesto, come donare o prendere qualcosa, contribuisce a ridurre i rifiuti e a creare una comunità più sostenibile, cosa a cui da sempre il Meneghini è attento. Invitiamo tutti a contribuire, mantenendo l’ordine e il decoro dello spazio e offrendo un’opportunità concreta per fare del bene al nostro pianeta».

Vinted class, che non ha costi, è una delle attività di un progetto più complesso, denominato #bethechange (sii il cambiamento), volto a favorire l’economia circolare e messo in campo dall’istituto Meneghini per accrescere il rispetto dell’ambiente, la sensibilità verso lo spreco e la sostenibilità.