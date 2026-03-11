La tradizione del «rogo della vecchia» dalla Bassa alla Valsabbia

Triplice appuntamento, a Botticino, con il tradizionale rogo della vecchia. A Mattina il fantoccio, e con esso vizi e cattiverie, sarà arso domani giovedì 12 marzo alle 20 in oratorio, comincerà invece alle 20.15 la serata programmata all’oratorio di San Gallo, e in questo caso, prima di bruciare la vecchia, ci sarà lo spettacolo «Il paese modello», interpretato da bimbe e bimbi e adolescenti del paese, mentre a Sera il rito scatterà alle 20.30.

Sempre nella Bassa

Ad Acquafredda l’appuntamento è alle 20.30 in piazza Muziano: la «vecchia» giungerà accompagnata dalla banda The crazy band e, alle 20.45, si darà lettura del testamento scritto in rime dialettali; non mancherà, poi, l’intrattenimento musicale con la Piccola orchestrina cantastorie castellana.

A Borgo San Giacomo l’evento si svolgerà al campo da calcio dell’oratorio, appuntamento alle 20.30; il corteo, accompagnato dalla musica della Banda Santa Cecilia, sfilerà tra le vie del paese.

«Infelicitas disperatis» questo l’appellativo dato alla «eciâ» che verrà data alle fiamme a Pavone Mella; l’evento alle 20.30 in piazza della parrocchiale dove avrà sostato per l’intera giornata la malefica megera a pubblica visione.

A Carpenedolo l’appuntamento è in programma presso La Pieve in località Taglie: qui dalle 19.30, con l’animazione curata dal gruppo «Il Riscatto» vengono dunque bruciati i fantocci di cartapesta. Alle 20.15 l’oratorio della frazione Viadana di Calvisano mette in scena il rogo della vecchia. Sempre nella Bassa, ma a Visano, il rogo sarà allestito alle 20 nella centrale piazza Castello, per l’evento sono stati coinvolti i bambini delle scuole e alcuni artisti locali.

In Valtrompia

Spostandoci in Valtrompia, l’oratorio di Lavone di Pezzaze ospiterà alle 19 la cena a base di pane e salamina, patatine e formaggio fuso, mentre alle 22 si terrà l’accensione del tradizionale rogo.

Sul Garda

Sul Garda, a Manerba l’appuntamento è in piazzale Simonati, sotto piazza San Bernardo; alle 18 con musica dal vivo, mentre dalle 19 saranno attivi gli stand gastronomici, alle 21 il rogo. Infine, a Prevalle, l’oratorio organizza la tradizionale festa di mezza Quaresima: alle 19 apertura dello stand gastronomico, alle 20.45 il rogo.