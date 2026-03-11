Giornale di Brescia
Abbonati
Storie

La tradizione del «rogo della vecchia» dalla Bassa alla Valsabbia

Tanti gli appuntamenti in programma per giovedì 12 marzo. Una serata tra musica e cibo
La tradizione del «rogo della vecchia» - © www.giornaledibrescia.it
La tradizione del «rogo della vecchia» - © www.giornaledibrescia.it
AA

Triplice appuntamento, a Botticino, con il tradizionale rogo della vecchia. A Mattina il fantoccio, e con esso vizi e cattiverie, sarà arso domani giovedì 12 marzo alle 20 in oratorio, comincerà invece alle 20.15 la serata programmata all’oratorio di San Gallo, e in questo caso, prima di bruciare la vecchia, ci sarà lo spettacolo «Il paese modello», interpretato da bimbe e bimbi e adolescenti del paese, mentre a Sera il rito scatterà alle 20.30.

Sempre nella Bassa

Ad Acquafredda l’appuntamento è alle 20.30 in piazza Muziano: la «vecchia» giungerà accompagnata dalla banda The crazy band e, alle 20.45, si darà lettura del testamento scritto in rime dialettali; non mancherà, poi, l’intrattenimento musicale con la Piccola orchestrina cantastorie castellana.

A Borgo San Giacomo l’evento si svolgerà al campo da calcio dell’oratorio, appuntamento alle 20.30; il corteo, accompagnato dalla musica della Banda Santa Cecilia, sfilerà tra le vie del paese.

«Infelicitas disperatis» questo l’appellativo dato alla «eciâ» che verrà data alle fiamme a Pavone Mella; l’evento alle 20.30 in piazza della parrocchiale dove avrà sostato per l’intera giornata la malefica megera a pubblica visione.

A Carpenedolo l’appuntamento è in programma presso La Pieve in località Taglie: qui dalle 19.30, con l’animazione curata dal gruppo «Il Riscatto» vengono dunque bruciati i fantocci di cartapesta. Alle 20.15 l’oratorio della frazione Viadana di Calvisano mette in scena il rogo della vecchia. Sempre nella Bassa, ma a Visano, il rogo sarà allestito alle 20 nella centrale piazza Castello, per l’evento sono stati coinvolti i bambini delle scuole e alcuni artisti locali.

In Valtrompia

Spostandoci in Valtrompia, l’oratorio di Lavone di Pezzaze ospiterà alle 19 la cena a base di pane e salamina, patatine e formaggio fuso, mentre alle 22 si terrà l’accensione del tradizionale rogo.

Sul Garda

Sul Garda, a Manerba l’appuntamento è in piazzale Simonati, sotto piazza San Bernardo; alle 18 con musica dal vivo, mentre dalle 19 saranno attivi gli stand gastronomici, alle 21 il rogo. Infine, a Prevalle, l’oratorio organizza la tradizionale festa di mezza Quaresima: alle 19 apertura dello stand gastronomico, alle 20.45 il rogo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rogo della vecchiatradizione
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario