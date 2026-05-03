Tiziana Cadei doma l’Orco e scala la leggendaria «nord» dell’Eiger

«Titti doma l’Orco». Non è il titolo di una fiaba per bambini, ma la sintesi di una bella storia alpinistica tutta bresciana che si è realizzata pochi giorni fa. «Titti» è il soprannome di Tiziana Cadei, scalatrice di Nigoline di Corte Franca, e l’«Orco» è l’inquietante nomignolo con il quale è anche conosciuto l’Eiger, montagna dell’Oberland bernese che con la sua parete nord rappresenta un vertiginoso abisso di ambizioni e di paure che attira e respinge alpinisti da tutto il mondo.