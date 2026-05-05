Terremoto del Friuli, dalle nozze ad Andreotti: le foto dell’archivio GdB

Due promessi sposi che si giurano amore eterno tra le tende del «Villaggio Brescia» a Buja. È il 15 maggio 1976. Tra le centinaia di immagini che compongono l’archivio fotografico del GdB sul terremoto in Friuli, quelle di Anna Carla e Pierino colpiscono dritto al cuore: la sobrietà di un «sì» celebrato mentre intorno tutto è polvere. Quel giorno, i due ragazzi incarnavano perfettamente il titolo del Messaggero Veneto uscito poche ore dopo il sisma: «Una gran voglia di vivere». La stessa forza con cui il popolo friulano scelse di rialzarsi subito dopo la catastrofe del 6 maggio.

Onda d’urto di solidarietà La tremenda scossa dell’Orcolat – il mostro della mitologia popolare friulana – non si limitò a seminare morte e distruzione nel Nord-Est; si fece sentire distintamente anche a Brescia. Ma se nelle case bresciane fu solo un brivido di paura, nei giorni e mesi si trasformò in un’ondata di solidarietà senza precedenti.