«Superman non esiste»: la storia di Noemi, piccola guerriera nata prematura

Esce oggi la 26esima puntata del podcast «Superman non esiste», il progetto – arrivato quest’anno alla sua terza stagione e curato dalla giornalista Francesca Marmaglio – che racconta storie di rinascita e speranza.
«Noemi. Sono stata piuma, ora sono roccia» è dedicata alla storia di Noemi Scalmana, nata prematura di 30 settimane al Civile di Brescia. A raccontare la sua storia è la mamma Francesca Odescalchi: «Avevo avuto un virus gastrointestinale – racconta la bresciana nella puntata – e quindi mangiavo e bevevo poco. Avevo cominciato a sentirla poco nella mia pancia. Mi sono allarmata e sono andata al pronto soccorso di Desenzano. Sembrava tutto a posto, invece la mia placenta non stava più alimentando Noemi che non stava crescendo da quasi un mese».
La storia di Noemi
Noemi nasce l’11 febbraio scorso al Civile di Brescia, pesa circa 800 grammi, e resta in Tin (Terapia Intensiva Neonatale) per due mesi: «È stato un percorso difficilissimo – racconta Odescalchi –. Quando è nata non l’ho sentita piangere e pensavo non ce l’avesse fatta, invece ha lottato come una guerriera, è stata straordinaria. Ma tanto hanno fatto anche i medici: l’hanno salvata due volte, prima con il cesareo e poi in terapia intensiva».
La puntata dedica spazio all’associazione Cuore di Maglia, le volontarie della quale donano alla Tin, oltre alle classiche copertine, manufatti tecnici che servono alla Care (protocollo per la cura dei piccoli prematuri e delle loro famiglie), studiati nel corso degli anni in collaborazione con il personale sanitario.
Dove ascoltare il podcast
Il podcast, che anche in questa sua terza stagione sarà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina.
È possibile ascoltare questa e tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker, oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia e sull’app del Giornale di Brescia.