«Superman non esiste»: nella seconda puntata si parla di adozione

Esce oggi la seconda puntata del podcast «Superman non esiste», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza.

Il secondo appuntamento «Camilla. Mi guardo allo specchio, assomiglio a voi» tratta, grazie al racconto dell’esperienza vissuta da Paola e Fabio, il tema dell’adozione. Superato lo shock di una notizia spiacevole la coppia non si fa abbattere dalle avversità, ma intraprende un percorso che consegnerà alle vite di entrambi il regalo più bello: Camilla.

Un’altra storia che riconosce la forza e il coraggio di chi non si abbatte di fronte ad un ostacolo. Un modo per conoscere una tematica che vive di miti e spesso di poca realtà e per incontrare un’altra associazione, in questo caso ItaliaAdozioni.

Il podcast, che ricordiamo esce con una nuova puntata ogni terzo lunedì del mese, è supportato da Banca Valsabbina. È possibile ascoltare questa e la puntata precedente sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia.