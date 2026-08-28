«Superman non esiste»: Andrea, la mia seconda vita dopo l’incidente

Esce oggi, venerdì 28 agosto, la 27esima puntata della terza stagione del podcast «Superman non esiste», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza curato dalla giornalista Francesca Marmaglio.
«Andrea. È la mia seconda vita» è dedicata alla storia di Andrea Zandonini: per raccontare la sua storia siamo tornati, grazie ai suoi ricordi, a giugno 2015.
La storia di Andrea
Giugno 2025. Con precisione al 27 giugno del 2015 quando Andrea, che in quell’anno ha 32 anni, compra la sua prima moto Ducati Monster bianca e nera: «La passione per i motori fa parte del dna della famiglia – racconta Andrea –. Quel giorno, quel viaggio, non dovevo nemmeno farlo, invece il destino ha voluto così».
Un giro dei laghi partendo da Dello, dove abitava, passando da Idro fino a Ledro: «Erano le 17 circa, stavamo tornando a casa io e il mio amico Giovanni – continua Zandonini – un pickup in mezzo alla strada inchioda e si mette di traverso sulla carreggiata: ho pensato che avrei sbattuto contro un muro e ho fatto di tutto per cadere nel miglior modo possibile». Andrea rimbalza con le gambe sul pickup: gambe che da una parte attutiscono il colpo e dall’altra fanno da molla, spingendolo a qualche metro di distanza con un volo di quasi 3 metri di altezza.
Le conseguenze sono operazioni, mesi di infermità, tristezza, ma anche la consapevolezza di essere un sopravvissuto.
Dove ascoltare il podcast
Il podcast, che anche in questa sua terza stagione sarà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina.
È possibile ascoltare questa e tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nelle sezioni podcast del sito del Giornale di Brescia e dell’app del Giornale di Brescia.