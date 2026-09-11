Cartapani, dal nuoto la spinta per «aiutare» la mente degli sportivi

Campionessa di dorso, medagliata agli Assoluti, ha vissuto tra alti e bassi non riuscendo a centrare la partecipazione alle Olimpiadi. Uscita dalla piscina, ha deciso di intraprendere un percorso di studi e di mettere la sua esperienza a disposizione degli agonisti