Sferruzzando tra amiche a Remedello nasce un albero di Natale

Sarà alto 3 metri e mezzo e rivestito di circa mille mattonelle realizzate all’uncinetto: è l’albero di Natale delle «Ragazze creative», che, da domenica 15, illuminerà, di luci e colori, lo spazio davanti alla chiesa parrocchiale di Remedello Sopra.

È il frutto di un lavoro intenso, avviato in primavera, quando tante hanno iniziato ad aderire alla bella idea lanciata, appunto, da le «Ragazze creative», il gruppo spontaneo solidale che, ogni mercoledì sera, si riunisce all’oratorio di Remedello Sopra per condividere le passioni del cucito creativo e del burraco, con l’obiettivo di stare assieme e, anche, di sostenere l’oratorio stesso.

I quadrotti realizzati per l'albero di Natale

«Al progetto hanno partecipato tante donne di Remedello, di tutte le età: signore che avevano già esperienza con l’uncinetto, ma anche giovani che hanno colto l’occasione di imparare, scoprendo l’attività del cucito creativo e appassionandosi», ci raccontano «Le ragazze creative», che, con i loro lavori di cucito, generalmente, partecipano anche a mercatini, contribuendo a raccogliere fondi per la parrocchia.

Generosità

«Non sono mancate alcune adesioni da nostre amiche dei dintorni. Le mattonelle, 15 centimetri per 15 centimetri, sono state realizzate nelle serate trascorse in compagnia all’oratorio o a casa propria, ma sempre coordinandosi e procedendo all’unisono. La lana è stata donata da attività e privati e la struttura in ferro è stata procurata grazie all’aiuto e sostegno di amici; pure le procedure burocratiche necessarie per l’esposizione dell’albero sono frutto di impegno volontario. Insomma, in tanti hanno aderito a questa iniziativa avente alla base l’obiettivo che sempre perseguiamo con il nostro gruppo spontaneo: stare insieme e condividere momenti in compagnia».

Tra i dolcetti

L’inaugurazione dell’«Albero di Natale all’uncinetto» è fissata per domenica. Due i momenti organizzati: nella piazza della chiesa di Remedello Sopra, alle 11, ci sarà la presentazione dell’albero con un aperitivo, poi, alle 16, arriverà Babbo Natale con doni e dolcetti per i bambini e si attenderà l’accensione delle luci, condividendo una merenda organizzata dagli Alpini a base degli immancabili panettone, pandoro, vin brulè e tè caldo.