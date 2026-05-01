La modella bresciana nel «Diavolo veste Prada 2»: «Mi trovate su Runway»

Runway , la rivista diretta da Miranda Priestly, non esiste più solo sul grande schermo. Nei giorni scorsi è stata distribuita a Milano in occasione dell’anteprima de «Il Diavolo veste Prada 2» ed è andata – comprensibilmente – soldout. Per trovarla, ora, bisogna tentare la fortuna su Vinted sperando in una copia venduta a un prezzo ragionevole.

Chi la scovasse, in ogni caso, sfogliandola troverebbe tra le pagine anche una modella bresciana. Indossa un vistoso abito floreale di Dolce & Gabbana mentre Stanley Tucci, coprotagonista, le sistema l’orlo. Una scena che sarebbe dovuta comparire pure al cinema, ma che a causa di un taglia e cuci registico (succede sempre) non è stata inserita nella versione finale del film. Ma niente panico: Serena Archetti – ecco la modella bresciana di cui stiamo parlando – nel «Diavolo veste Prada 2» c’è. Eccome se c’è. La si nota nelle scene della sfilata di Dolce&Gabbana a Milano, appunto: è una delle vere modelle scelte per comparire nel sequel più atteso del 2026. Come ci racconta in quest’intervista