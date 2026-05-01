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La modella bresciana nel «Diavolo veste Prada 2»: «Mi trovate su Runway»

Serena Archetti ha partecipato alle riprese del sequel del film cult con Meryl Streep e Anne Hathaway: ha indossato l’abito di punta della sfilata di Dolce&Gabbana con Lady Gaga
Sara Polotti

Sara Polotti

Giornalista

Serena Archetti con Stanley Tucci - Il Diavolo veste Prada 2, Runway
Serena Archetti con Stanley Tucci - Il Diavolo veste Prada 2, Runway

Runway, la rivista diretta da Miranda Priestly, non esiste più solo sul grande schermo. Nei giorni scorsi è stata distribuita a Milano in occasione dell’anteprima de «Il Diavolo veste Prada 2» ed è andata – comprensibilmente – soldout. Per trovarla, ora, bisogna tentare la fortuna su Vinted sperando in una copia venduta a un prezzo ragionevole.

Chi la scovasse, in ogni caso, sfogliandola troverebbe tra le pagine anche una modella bresciana. Indossa un vistoso abito floreale di Dolce & Gabbana mentre Stanley Tucci, coprotagonista, le sistema l’orlo. Una scena che sarebbe dovuta comparire pure al cinema, ma che a causa di un taglia e cuci registico (succede sempre) non è stata inserita nella versione finale del film. Ma niente panico: Serena Archetti – ecco la modella bresciana di cui stiamo parlando – nel «Diavolo veste Prada 2» c’è. Eccome se c’è. La si nota nelle scene della sfilata di Dolce&Gabbana a Milano, appunto: è una delle vere modelle scelte per comparire nel sequel più atteso del 2026. Come ci racconta in quest’intervista

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Il Diavolo veste PradaSerena Archettimodella bresciana

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