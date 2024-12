Premio Bulloni 2024, Giordani Bussolati: «L’unione è forza»

«Non amo i riflettori, ma sono contenta per questo premio che arriva dalla mia città, di cui mi sono sempre presa cura»: sono le parole di Giovanna Giordani Bussolati cui è stato assegnato il Premio Gnutti. Si è sempre occupata di cooperazione sociale e solidarietà sia come assessora, proprio ai Servizi sociali, ma anche come presidente di numerose cooperative e associazioni che operano nel campo dell’assistenza ai tossicodipendenti, ai malati di mente e oggi agli anziani.

«Nel mondo della cooperazione - afferma - ho affrontato un po’ tutti i problemi imparando sul campo e cercando di essere innovativa, creando ad esempio strutture che prima non esistevano, dando forma a progetti che certe leggi imponevano, come la Legge Gozzini per il lavoro ai detenuti».

Oggi Giordani Bussolati è presidente della cooperativa Myosotis, che - tra le prime in Lombardia, quando fu creata -, si occupava di malati di Aids e che adesso, dal momento che questi pazienti vengono sottoposti a cure domiciliari, «è andata a riempire un vuoto che con l’invecchiamento della popolazione è venuto a crearsi: è a metà tra una casa e una casa di riposo, per anziani non del tutto autosufficienti ma che possono abitare in una struttura che offre dignità e indipendenza».

A 82 anni ci tiene a spiegare che in questo campo «da soli non si riesce a fare nulla. Io ho avuto la fortuna di far partecipare alle sperimentazioni alcuni amici. Come assessora, con Martinazzoli, ho cercato di dare tutto quel che avevo imparato per giovare alla mia città, cercando di dare risposte ai problemi nuovi che si presentavano. E così anche con Corsini». Con un’altra piccola realtà come «Il tetto», «cerchiamo di dare una mano a persone che hanno bisogno di aiuti tutti i giorni, ma che non vogliono farlo sapere; noi contribuiamo alle loro piccole necessità prima che si mettano nei guai. E questo è possibile grazie all’aiuto di alcuni amici che finanziano le attività».