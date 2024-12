Premio Bulloni 2024, il 17 dicembre al Teatro Sociale la cerimonia

Si sono conclusi i lavori della Commissione chiamata a decidere a chi verrà assegnato il Premio Bulloni 2024. Districatasi tra una sessantina di segnalazioni giunte a Palazzo Loggia da parte di singoli cittadini o associazioni, sindaci, amministratori pubblici, parroci, realtà economiche, sindacali e culturali, la Commissione è giunta al verdetto finale che premia, con il riconoscimento istituito nel 1953 e dedicato all’avvocato Pietro Bulloni, un bresciano che si è distinto grazie ad atti di solidarietà, altruismo, generosità civismo e accoglienza.

«L’esame delle segnalazioni pervenute è stato particolarmente attento da parte di tutti i membri della Commissione. Sono emersi atti personali di bontà e di altruismo, e figure di personalità meritevoli di un pubblico riconoscimento nel solco della pluridecennale e splendida tradizione del Premio Bulloni», sono state le parole della sindaca Laura Castelletti.

Il premio verrà consegnato martedì 17 dicembre alle 17.30 al Teatro Sociale, ma non sarà l’unica onorificenza di giornata, infatti, oltre a quello verranno assegnati anche i premi: Cuore Amico-Fraternità, Confindustria Brescia, Nica e Candida Ranzanici, Ordine degli Avvocati, Giorgio Gnutti, Pietro, Piergiuseppe e Piercarlo Beretta, Premio Collegio Notarile Brescia e Premio Rotary Club Brescia Nord; un «Grosso d’oro» e quattro «Medaglie d’oro».

Un totale di quattordici figure le prime nove distintesi per la loro bontà che riceveranno un riconoscimento in denaro, il vincitore del «Grosso d’oro» come esempio di testimonianza culturale e civile e le quattro «Medaglie d’oro» raffiguranti il simbolo per eccellenza della città, la Vittoria Alata, per l’esempio di virtù civiche nel corso della loro vita. Per conoscere i nomi non resta che attendere la premiazione.