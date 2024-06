Porta a scuola un autobus per la tesina dell’esame finale

Lo studente Abdou Kandji, che lavora come apprendista carrozziere da Brescia Trasporti, ha portato il mezzo al Centro di formazione Aib di Castel Mella

Abdou Kandji lavora da settembre come apprendista in Brescia Mobilità - © www.giornaledibrescia.it

È una tesina alquanto pesante quella che Abdou Kandji ha presentato all’esame. I gigabyte, però, questa volta non c’entrano nulla. Il peso che accende i riflettori sul Centro di formazione Aib di Castel Mella è quello dell’autobus arrivato da Brescia Trasporti per consentire allo studente di spiegare ai professori quali sono le regole di una buona manutenzione, tema che ha scelto di approfondire per ottenere il diploma professionale. Chi è Abdou Kandji ha frequentato il quarto anno del corso che