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Selciati, riflessi, città e colore: l’arte di Claudio Filippini

Il pittore di Rezzato inaugura il 21 novembre una personale in Aab: l’abbiamo incontrato per farci raccontare come è passato dai paesaggi bucolici a quelli urbani nei quali acqua e marciapiedi sono centrali
Elisa Rossi

Elisa Rossi

Giornalista

Claudio Filippini nel suo studio di Rezzato © www.giornaledibrescia.it
Claudio Filippini nel suo studio di Rezzato © www.giornaledibrescia.it

Appena si entra nello studio di Claudio Filippini si viene travolti dall’odore dell’olio di lino della pittura. E poi dalla sua vitalitàSettantatré anni a fine novembre, il pittore di Rezzato, originario di Buffalora, inaugura il 21 novembre la sua personale all’Aab, una mostra nella quale porta i lavori degli ultimi anni, quelli che più lo caratterizzano, dopo una prima fase da paesaggista. Lavori diversissimi, quelli di queste due fasi, che sembrano fatti da due persone diverse.

La poetica

Prima quelle che lui definisce «casine, cascinette e caprette», poi la cesura: «Le ho lasciate a Segantini e mi sono dedicato al mio tempo. Gli impressionisti cosa facevano? Uscivano e dipingevano carrozze e treni, io mi sono detto che dovevo dedicarmi alle auto. Dovevo, insomma, collocarmi nella mia era».

Un paesaggio urbano di Brescia © www.giornaledibrescia.it
Un paesaggio urbano di Brescia © www.giornaledibrescia.it

Ecco allora che si sono fatte largo le vedute urbane, i tagli fotografici, le visioni dal basso verso l’alto, le scritte che si specchiano in una pozzanghera, i selciati: «Questi ultimi mi piacciono molto perché sono vivi, hanno visto la storia, ne sono stati testimoni e hanno visto le mode passare. E il fatto che li faccia spesso bagnati è perché l’acqua è bella, difficile da rendere. La sfida mi appassiona».

«Ora mi accorgo che mi sto spostando su temi più pop, con una presenza maggiore di colore, ma mantenendo salda la presenza nelle tele dei riflessi». E aggiunge: «Per anni ho utilizzato molto il grigio, il colore più difficile da creare, probabilmente influenzato dal lavoro».

Il percorso

Nella vita, fino alla pensione, Filippini è stato cromista fotografo, un tecnico specializzato che interviene sulle pellicole fotomeccaniche o sulle matrici per correggere e regolare i rapporti cromatici e i toni del colore prima della stampa, selezionando la percentuale di presenza di un colore in una fotografia perché poi venga stampata.

Pennelli e colori © www.giornaledibrescia.it
Pennelli e colori © www.giornaledibrescia.it

Grande conoscitore della storia dell’arte e del colore, molte volte crea le tele da solo, utilizzando anche un lenzuolo perché «cambia molto la resa cromatica, come viene preso un colore, soprattutto se il fondo è bianco o colorato»; così come è uno sperimentatore per quanto riguarda le imprimiture: «Le ho provate tutte, anche con l’uovo».

La caratteristica che contraddistingue maggiormente Filippini, al di là della scelta dei temi e della cimosa dei quadri, sempre dipinta («operazione non facile perché devo capire come sarà vista»), è proprio l’incapacità di restare fermo, la ricerca costante di qualcosa di nuovo: «Mi stanca fare le stesse cose – dice -. Non sono uno di quei pittori che ci tiene a essere sempre uguale, anzi. Per un po’ ho fatto Batman intento in attività casalinghe, come stirare, la gallerista me ne ha chiesti altri, ma se non ho l’ispirazione a farli non riesco proprio a produrre a comando».

Alle spalle di Filippini il quadro che ha rivoluzionato il suo modo di dipingere © www.giornaledibrescia.it
Alle spalle di Filippini il quadro che ha rivoluzionato il suo modo di dipingere © www.giornaledibrescia.it

E forse proprio questa tensione verso il nuovo l’ha portato a quelle visioni fotografiche dei paesaggi urbani bresciani e statunitensi, spesso fotografati e poi riprodotti su tela. Ma sempre senza una volontà di piacere: «Mi fa piacere che siano graditi, ma io faccio ciò che voglio fare», dice.

Il mercato e i critici

Del rapporto con i critici, per il pittore di Rezzato, è semplicissimo: «Possono influenzare il lavoro di alcuni, non lo nego, ma io me ne preoccupo poco, faccio quel che voglio fare». E sui galleristi sottolinea: «Mai cercarli, la galleria deve contattare il pittore, non viceversa, questo perché altrimenti non ti considerano: non ho mai cercato nessuno. E poi non fa parte neppure del mio carattere».

I quadri pronti per la mostra in Aab © www.giornaledibrescia.it
I quadri pronti per la mostra in Aab © www.giornaledibrescia.it

L’artista ora è legato a diversi mercanti in Germania, a Varese e Brescia, «anche se – analizza – mi pare che il mercato sia un po’ in contrazione. Si sente la crisi».

Quando gli si chiede quali siano i temi che sente premere, racconta che sta mettendo su tela scene di film e una serie sui piccioni, sempre da un punto di vista innovativo.

La mostra

In mostra all’Aab ci saranno una ventina di opere. Nel suo studio ce ne sono già altre e solo con l’allestimento deciderà quali riportarsi a Rezzato. I soggetti spaziano dal Bresciano agli Stati Uniti, passando per scene familiari, come le scarpe della figlia e le sue, e qualche paesaggio.

L’inaugurazione è fissata per il 21 novembre alle 18, in vicolo delle Stelle. La personale sarà aperta fino al 9 dicembre, dal martedì alla domenica, dalle 16 alle 19.30.

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