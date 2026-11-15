Selciati, riflessi, città e colore: l’arte di Claudio Filippini

Appena si entra nello studio di Claudio Filippini si viene travolti dall’odore dell’olio di lino della pittura. E poi dalla sua vitalità. Settantatré anni a fine novembre, il pittore di Rezzato, originario di Buffalora, inaugura il 21 novembre la sua personale all’Aab, una mostra nella quale porta i lavori degli ultimi anni, quelli che più lo caratterizzano, dopo una prima fase da paesaggista. Lavori diversissimi, quelli di queste due fasi, che sembrano fatti da due persone diverse.
La poetica
Prima quelle che lui definisce «casine, cascinette e caprette», poi la cesura: «Le ho lasciate a Segantini e mi sono dedicato al mio tempo. Gli impressionisti cosa facevano? Uscivano e dipingevano carrozze e treni, io mi sono detto che dovevo dedicarmi alle auto. Dovevo, insomma, collocarmi nella mia era».
Ecco allora che si sono fatte largo le vedute urbane, i tagli fotografici, le visioni dal basso verso l’alto, le scritte che si specchiano in una pozzanghera, i selciati: «Questi ultimi mi piacciono molto perché sono vivi, hanno visto la storia, ne sono stati testimoni e hanno visto le mode passare. E il fatto che li faccia spesso bagnati è perché l’acqua è bella, difficile da rendere. La sfida mi appassiona».
«Ora mi accorgo che mi sto spostando su temi più pop, con una presenza maggiore di colore, ma mantenendo salda la presenza nelle tele dei riflessi». E aggiunge: «Per anni ho utilizzato molto il grigio, il colore più difficile da creare, probabilmente influenzato dal lavoro».
Il percorso
Nella vita, fino alla pensione, Filippini è stato cromista fotografo, un tecnico specializzato che interviene sulle pellicole fotomeccaniche o sulle matrici per correggere e regolare i rapporti cromatici e i toni del colore prima della stampa, selezionando la percentuale di presenza di un colore in una fotografia perché poi venga stampata.
Grande conoscitore della storia dell’arte e del colore, molte volte crea le tele da solo, utilizzando anche un lenzuolo perché «cambia molto la resa cromatica, come viene preso un colore, soprattutto se il fondo è bianco o colorato»; così come è uno sperimentatore per quanto riguarda le imprimiture: «Le ho provate tutte, anche con l’uovo».
La caratteristica che contraddistingue maggiormente Filippini, al di là della scelta dei temi e della cimosa dei quadri, sempre dipinta («operazione non facile perché devo capire come sarà vista»), è proprio l’incapacità di restare fermo, la ricerca costante di qualcosa di nuovo: «Mi stanca fare le stesse cose – dice -. Non sono uno di quei pittori che ci tiene a essere sempre uguale, anzi. Per un po’ ho fatto Batman intento in attività casalinghe, come stirare, la gallerista me ne ha chiesti altri, ma se non ho l’ispirazione a farli non riesco proprio a produrre a comando».
E forse proprio questa tensione verso il nuovo l’ha portato a quelle visioni fotografiche dei paesaggi urbani bresciani e statunitensi, spesso fotografati e poi riprodotti su tela. Ma sempre senza una volontà di piacere: «Mi fa piacere che siano graditi, ma io faccio ciò che voglio fare», dice.
Il mercato e i critici
Del rapporto con i critici, per il pittore di Rezzato, è semplicissimo: «Possono influenzare il lavoro di alcuni, non lo nego, ma io me ne preoccupo poco, faccio quel che voglio fare». E sui galleristi sottolinea: «Mai cercarli, la galleria deve contattare il pittore, non viceversa, questo perché altrimenti non ti considerano: non ho mai cercato nessuno. E poi non fa parte neppure del mio carattere».
L’artista ora è legato a diversi mercanti in Germania, a Varese e Brescia, «anche se – analizza – mi pare che il mercato sia un po’ in contrazione. Si sente la crisi».
Quando gli si chiede quali siano i temi che sente premere, racconta che sta mettendo su tela scene di film e una serie sui piccioni, sempre da un punto di vista innovativo.
La mostra
In mostra all’Aab ci saranno una ventina di opere. Nel suo studio ce ne sono già altre e solo con l’allestimento deciderà quali riportarsi a Rezzato. I soggetti spaziano dal Bresciano agli Stati Uniti, passando per scene familiari, come le scarpe della figlia e le sue, e qualche paesaggio.
L’inaugurazione è fissata per il 21 novembre alle 18, in vicolo delle Stelle. La personale sarà aperta fino al 9 dicembre, dal martedì alla domenica, dalle 16 alle 19.30.