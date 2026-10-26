Passirano era divisa in due: la storia dei borghi «Mattina» e «Sera»

Quando si pensa a Passirano, la mente corre subito ai panorami da cartolina della Franciacorta, fatti di colline pettinate dai vigneti, cantine storiche e storiche dimore in pietra. Eppure, dietro questa facciata di sobria eleganza, il borgo custodisce una storia densa di aneddoti insoliti, rivalità medievali e piccole stranezze che spesso sfuggono anche ai visitatori più attenti.
Esplorare Passirano significa sollevare il velo del tempo per scoprire come un piccolo centro agricolo sia diventato uno scrigno di segreti affascinanti. La curiosità più singolare legata al passato di Passirano è senza dubbio la sua antica organizzazione geopolitica.
Nel Medioevo, il territorio non era affatto unito, ma diviso in due comunità distinte, autonome e spesso in competizione tra loro: Passirano Mattina e Passirano Sera.
I nomi non erano casuali, ma legati all’orientamento geografico rispetto al sole. Passirano Mattina occupava la zona a est, verso il sole nascente, mentre Passirano Sera si estendeva a ovest. La rivalità e la separazione erano così nette che ciascun nucleo si era dotato di una propria parrocchia e, soprattutto, di un proprio castello fortificato per difendersi dai pericoli esterni e, simbolicamente, dai vicini.
A porre fine a questa divisione fu un evento drammatico trasformato in un’occasione di rinascita. Nel 1479, dopo essere scampati a una devastante epidemia di peste che aveva flagellato l’intera provincia bresciana, gli abitanti delle due fazioni decisero che era giunto il momento di unire le forze.
Per celebrare la fine del contagio, firmarono un patto di concordia che pose le basi per la nascita del comune unico. Del castello di Passirano Mattina si sono perse quasi del tutto le tracce, ridotto oggi a poche mura perimetrali.
Al contrario, il Castello di Passirano Sera è arrivato ai giorni nostri in uno stato di conservazione eccezionale. Con le sue imponenti torri e la caratteristica merlatura ghibellina a coda di rondine, è considerato uno dei castelli medievali meglio conservati di tutta la Lombardia.