Il palazzo Loggia in Lego è il capolavoro della famiglia di Sarah Duse

Elisa Rossi
Ci sono voluti 10mila mattoncini e 4 anni di lavoro: la prima volta fu presentato nel 2021
Sara Duse con i figli e il primo cittadino Emilio Del Bono - © www.giornaledibrescia.it
Da dicembre 2022 è nella vetrina del negozio Lego di corso Zanardelli: la copia in mattoncini di palazzo Loggia è stata costruita da Sarah Duse che ha lavorato con il marito Marcello e i figli Alice e Federico. La prima volta fu presentata nel 2021.

La costruzione è stata realizzata con almeno 10mila mattoncini, pesa 20 kg e misura 67 centimetri di larghezza, 87 di altezza e 38 di profondità. Un progetto durato ben 4 anni e senza l’uso di programmi per la costruzione. «Volevamo realizzare un simbolo di Brescia e abbiamo pensato alla Loggia – ci aveva raccontato allora Duse –. Abbiamo fotografato il palazzo e ci siamo messi al lavoro prima con i mattoncini che usavo da piccola e poi cercandoli».

Legopalazzo LoggiaLego certified StoreBrescia
