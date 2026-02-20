Inselvini, l’artista del laser che lavora con Bocelli e Giorgia

L’artista del laser internazionale Marco Inselvini, tra grandi opere e premi, è pronto a presentare la sua ultima fatica «Horus», dopo una serie di spettacoli che hanno ricevuto, tra gli altri, la «benedizione» di Roby Facchinetti.

Inselvini, 42enne originario proprio di Castegnato e oggi residente a Ospitaletto, ha recentemente curato l’aspetto scenografico con i laser del tributo ai Pooh «Regeneration», con una data speciale nel Teatro Santa Giulia a novembre che ha visto la presenza come ospite del tastierista e cantante della band nella serata dal titolo «Roby Facchinetti – una vita inseguendo la sua musica».

Leggi anche Roby Facchinetti con la tribute band al Santa Giulia tra musica e racconti

Lo show

«Horus» debutterà a Gussago il 16 maggio

Ora è pronto a presentare «Horus», che avrà la sua prima a Gussago il 16 maggio alle 21 in piazza Vittorio Veneto. Prenotazioni a questo indirizzo o tramite mail a info@laserxtreme.it. «Questo è uno spettacolo che si basa sulla mitologia egiziana – spiega Inselvini, che è arrivato alla chiusura dell’opera dopo una produzione lunga ben due anni –, che non vuole essere un semplice “show”, ma cinema elevato a spettacolo, dove con un utilizzo innovativo di laser, proiezioni, luci e giochi d’acqua andiamo a trasformare lo spazio in una scenografia dinamica in grado di raccontare una storia».

Il curriculum

Marco Inselvini - © www.giornaledibrescia.it

Inselvini – che ha studiato all’Istituto europeo di design di Milano virtual design ed effetti speciali per il cinema – è ormai uno dei più importanti artisti della tecnologia laser, con esperienze che si muovono da Amici ai lavori con Andrea Bocelli, da quelli con Giorgia agli spettacoli serali a Gardaland, sino a nuovi lavori da premio che stanno girando per tutta l’Italia (e non solo). Una serie di lavori che hanno portato l’artista di Castegnato e i suoi collaboratori a vincere ben tre premi al concorso internazionale made in Usa «Ilda Awards» dell’associazione The International Laser Display Association, uno dei maggiori concorsi del genere a livello mondiale.

Esperienza, fantasia e senso dello spettacolo (da cinema) sono i capisaldi del lavoro di Inselvini, che si esprimono con lavori, tra arte e innovazione, creati utilizzando la tecnologia del video mapping e del laser. Tra i suoi lavori migliori va segnalato «Il sole nero – la vita di Michelangelo Merisi da Caravaggio», «Disney celebration» (spettacolo multimediale che raccoglie le più belle musiche delle favole Disney) e i recenti «Hedoné» (al Vittoriale degli Italiani), «Huracan» e «Mysteria» (portato in scena al Castello di Brescia per il Festival delle luci).