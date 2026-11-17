E sotto il tappeto, cosa c’è? Storia, arte, fascino, ricerca, bellezza, gusto, passione, collezionismo. Polvere di un mondo da scoprire e scambio continuo tra antichità e modernità. Un mondo da conoscere, nel quale non è così facile orientarsi perché il rischio «sòla» può sempre essere dietro l’angolo, ma tuttavia un mondo più democratico di quanto non si possa immaginare seppur con avvertimenti ai naviganti dei quali tenere conto. Che mondo è insomma quello del tappeto? «Se dovessi definirlo in base ai canoni di 30 anni fa, direi prezioso e raffinato. Oggi direi eclettico. Parliamo di un universo vastissimo perché esistono mille tipologie di tappeti dalle provenienze più svariate e impensabili e appartenenti a epoche altrettanto molto diverse. Il “gioco” di inserire oggi a esempio un tappeto antichissimo in un contesto modernissimo è parte del fascino».
Manuel Rachtian, 42 anni, ha fatto della professione di nonno Youssef e papà Manoucher oltre che delle sue radici profondamente persiane la sua stessa ragione di vita e nel 2010 ha aperto la «Rachtian Gallery» in corso Palestro: «Uno spazio che papà, la cui attività era in via Bulloni, avrebbe voluto aprire già nel 2003, solo che si ammalò per poi mancare nel 2008. Ho sentito l’esigenza di portare avanti questo suo desiderio pur non avendo mai lavorato con lui. Evidentemente ho tutto nel sangue. Nonno arrivò in Italia a Milano dalla Persia nel 1957, faceva il buyer di tappeti per altri suoi connazionali e trasmise questo lavoro a mio padre. Poi nel 1979 in Persia ci fu la cacciata dello scià e loro non poterono mai più tornare in patria. Rimasero a Milano, dove anche io sono nato prima che nel 1987 papà si stabilisse a Brescia. In Iran non ci sono ancora stato, anche perché là non ho più parenti. Siccome la mia famiglia era di culto ebraico ci fu una epurazione totale: ci portarono via tutto e tutti dovettero scappare in giro per il mondo. Però tutte le tradizioni, cibo compreso, mi riconducono alle mie origini. Comunque rappresento la terza generazione di venditori di tappeti».
Per lei è una questione di famiglia, ma una persona comune come si avvicina al mondo del tappeto?
Fino a poco prima del 2000 c’era un grande collezionismo, quindi parliamo di un mercato che era totalmente d’élite. Quel mondo adesso si è perso. Casomai, se parliamo di oggetti particolarmente preziosi e quindi costosi, ci sono i fondi d’investimento speculativi specializzati in arte. Di certo è difficile che le nuove generazioni, anche se appartenenti a famiglie di collezionisti, si avvicinino.
Qual è l’identikit di chi entra nella sua galleria? Persone benestanti e che comunque un poco se ne intendono, immaginiamo.
Non per forza. Banalmente anche persone che cercano un bel tappeto che c’entri con il loro arredamento. A volte c’è chi si presenta con una rivista in mano per mostrare ciò che vorrebbero. Succede però poi che 8 volte su 10 sia io a proporre qualcosa di più «personalizzato», un pezzo unico. Io qui dentro ho comunque allargato il mio orizzonte dall’antico al super moderno e diciamo che tendo a circondarmi soprattutto di cose che piacciono a me e che scelgo per il mio gusto e non perché sia necessariamente più vendibile di altro: non tendo a proporre ciò che va di moda solo perché è di moda. A volte acquisto su commissione, altre volte no e non so nemmeno a chi vorrò proporre ciò che acquisisco.
La ricerca però si fa più sul tappeto antico, no?
Indubbiamente. Se riesco, tendo comunque a proporre qualcosa di antico che sia persiano, caucasico, nord africano o nord americano. Non bisogna per forza di cose disporre di budget elevatissimi per entrare in possesso di qualcosa di speciale. Ho clienti importantissimi per la disponibilità economica che hanno, ma anche normalissimi.
È un mondo nel quale c’è anche parecchia fuffa, giusto?
Fuffa c’è sempre stata. In particolare intorno ai primissimi 2000, quando tutti volevano il tappeto bello. Si creò una specie di bolla in cui c’era chi vendeva di tutto a cifre spropositate. È capitato anche a me agli inizi di prendere qualche cantonata. Ma c’è anche un altro tipo di fuffa...
Quale?
Per me vende fuffa anche chi ti dice che comprare il tappeto è un investimento, come a esempio può esserlo un certo tipo di orologio, che nella peggiore delle occasioni ti dà modo di recuperare quanto hai speso, ma che perlopiù ti consente di guadagnare. Se si pensa di comprare un tappeto con questo focus, si sbaglia. L’investimento lo fai al massimo se ti capita di comprare, in un momento in cui il mercato è basso come lo è adesso, un grande pezzo pagandolo poco. Ci sono oggetti che per me non torneranno mai ai valori precedenti e altri invece che potranno prendere valore. Il mio consiglio però è quello di comprare un tappeto ragionandolo solo per sé stessi: perché valorizza la casa, perché ti rispecchia, perché ti ricorda qualcosa. Poi per carità, un certo tipo di mercato su livelli assoluti ancora esiste, ma allora parliamo di pezzi che vanno all’asta da Christie’s o Sotheby’s. In questo caso parliamo di altri sistemi.
Quando un tappeto è antico?
Se al massimo è degli anni ’20-’30. Un tappeto degli anni ’60-’70 tra cento anni sarà al massimo un tappeto vecchio, perché nel frattempo sono cambiate manifatture, tinture eccetera. Poi però dipende tutto dalle provenienze. Se ad esempio parliamo di tappeti cinesi o persiani, ce ne sono anche del 1500. Non si può troppo generalizzare e bisogna stare attenti.
A cosa si deve stare attenti per riconoscere un oggetto antico?
Ci sono quattro-cinque canoni da analizzare: epoca, provenienza, disegno che può essere più o meno raro, stato di manutenzione e dimensione. Da queste analisi si può ad esempio distinguere ciò che può essere considerato normale e semplicemente bello da un pezzo più da collezione. Personalmente però, al di là degli approfondimenti, ciò da cui vengo colpito io nell’immediato sono colori e armonia del tappeto. Questa è questione di passione e tra le cose che mi danno più soddisfazione c’è quella di vedere chi entra da me quasi per caso e si ritrova a scoprire un mondo al quale resta legato, rimanendo anche affascinato dalle storie che ci sono dietro a un tappeto. Storie, quando non la storia stessa di una civiltà. A me poi piace molto trovare le relazioni tra l’arte tessile e quella contemporanea, nelle sue varie forme.
Sono difficili le trattative?
Sì, ma anche divertenti. Sono anche questioni molto psicologiche. L’importante per me è che non si vada mai oltre negli atteggiamenti e nell’aggressività.
Brescia che città è per il tappeto?
Molto interessante: io credo moltissimo in questa città che sento così mia. Basti pensare al fatto che esiste anche un museo del tappeto antico (il Mita) che ha pezzi pazzeschi. Una collezione incredibile a livello mondiale. E poi a maggio ci sarà l’Icoc, la conferenza internazionale del tappeto orientale. In pratica – sorride, ndr – un raduno di nerd del tappeto. Una convention mondiale di collezionisti con mostre e conferenze tra Paolo VI, Mita stesso e Moca.
Lei si sente un mercante?
Decisamente sì.