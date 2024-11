Lorenzo Econimo, chef errante che cucina un futuro per chi non ce l’ha

Barbara Fenotti

Nell’epoca della cucina come mezzo per fare audience, c’è chi fa di questa disciplina uno strumento di sensibilizzazione e paracadute sociale

5 ' di lettura

Chef Econimo in veste di insegnante - © www.giornaledibrescia.it

Nell’epoca della cucina come mezzo per fare audience sia in tv sia sui social, c’è chi di questa disciplina, o arte a seconda delle interpretazioni, preferisce farne uno strumento di sensibilizzazione e paracadute sociale. Mettendosi a disposizione per aiutare chi non ha un lavoro, o addirittura una casa, a costruirsi un futuro tra i fornelli o in sala. La storia di Lorenzo Econimo, chef errante e presidente di Slow Food TerreAcque Bresciane, affascina e al contempo dà la misura di come non tutt