Ci sono mòneghe che pregano e mòneghe che scaldano. E se le prime sono ancora ben presenti nel nostro quotidiano, delle seconde si è persa traccia. Ma chiudiamo gli occhi e torniamo agli anni in bianco e nero, quando le case erano riscaldate dal caminetto e le camere erano ghiacciaie, perché ovviamente la fonte di calore era in cucina. Figuriamoci nelle cascine. Per evitare di congelarsi sotto le coperte, nei letti veniva posizionata la mònega. «Le intelaiature arcuate in legno sono unite con due assicelle e lamiera. Tenevano sollevate le lenzuola mentre lo scaldino, recipiente metallico con manico in legno, ripieno di braci ricoperte da uno strato di cenere, riscaldava il letto».
Dodici mesi
Per rivedere una mònega, e leggere questa descrizione, dovreste andare al Museo della civiltà contadina di Mairano. Oppure potete sfogliare il Lönare Bressà. Perché ancora una volta Giovanni Cherubini, con passione e competenza da straordinario archivista della memoria, ha realizzato un lunario dei prossimi mesi che ci porta al passato, al nostro passato. Un vero gioiello nel suo genere, quasi 200 pagine nelle quali confluiscono aneddoti e illustrazioni d’epoca. Giunto peraltro alla ventesima edizione, e di questi tempi non è certo poca cosa.
Ovviamente il dialetto la fa da padrone. Perché, come diceva Antonio Bonometti nel suo Prontuario, «il dialetto bresciano non è una materia: è lo strumento del nostro pensiero e della comunicazione con gli altri. Il dialetto durante i secoli scorsi è stato il veicolo dell’apprendimento naturale, del lento e graduale assorbimento di ciò che si impara a partire dalla nascita». Ed è proprio da questo legame profondo con le radici che nasce l’opera di Cherubini, che abbiamo incontrato per farci raccontare la storia di questo almanacco.
Com’è nata l’idea di creare il Lönare Bressà?
L’idea l’ho maturata in Svizzera, sono cresciuto nella parte francofona, vicino a Montreux, sul lago Lemano, fino ai 17-18 anni. La mia prima lingua è il francese, mentre il dialetto bresciano l’ho captato in casa, ascoltando i miei genitori che lo parlavano tra loro. Lì in Svizzera era seguitissima una pubblicazione storica, Le Messager Boiteux (Il messaggero zoppo), un almanacco pieno di curiosità e piccole storie. Anni dopo, tornato a Brescia, ho ripreso quell’ispirazione, l’ho messa su carta e l’ho fatta vedere a un grande giornalista che mi ha insegnato molto, Giannetto Valzelli. Mi disse subito: Vai avanti!. È cominciato tutto così.
E prima di arrivare all’almanacco?
Dopo essere rientrato a Collebeato dalla Svizzera, dove risiedo tutt’ora, sono partito per quasi quattro anni come volontario in una missione dei padri Agostiniani sulle Ande del Perù, tra Cuzco e il lago Titicaca, al confine con la Bolivia, in zone dove non c'era assolutamente nulla. Sono rientrato in Italia nel 1973 e, grazie ad alcuni conoscenti, sono entrato nella squadra che ha dato vita al quotidiano Bresciaoggi. Dopo l’esperienza dell’autogestione al giornale, sono stato tra i primi a lavorare a Radio Bresciasette e Teletutto.
Torniamo al Lönare, come lo descriverebbe?
È una raccolta annuale di curiosità, aneddoti, ricerche storiche, filastrocche e modi di dire. Il dialetto è la base portante: l’obiettivo è trasmettere questa memoria alle giovani generazioni per non farla perdere. Oggi stampiamo circa 12.000-13.000 copie con l’editore Publimax. Ha una buona vendita in edicola e libreria - mantenendo un prezzo popolare di 10 euro, sostenuto anche grazie agli inserzionisti - e tantissimi lo acquistano a fine anno per farne un omaggio natalizio.
Cosa trova il lettore sfogliando i dodici mesi dell’almanacco?
Non c’è un unico filo conduttore rigido, è una spigolatura di tutto ciò che racconta la brescianità. Ogni mese si apre con i proverbi in dialetto e prosegue con le vignette, le storielle e il ricordo dei mestieri scomparsi, come il calzolaio. Diamo poi grande risalto ai personaggi bresciani che si sono distinti nei vari ambiti, dal giornalismo alla cultura, fino ai sacerdoti e alle figure popolari della città e della provincia.
Sfogliandolo si percepisce il grande lavoro per realizzarlo, chi collabora con lei?
Faccio praticamente tutto da solo. È un lavoro continuo di ricerca e riscrittura che porto avanti tutto l’anno senza una scadenza fissa. Ogni giorno scrivo e impagino. Un lavoro certosino che, arrivato ormai al traguardo dei vent'anni di pubblicazioni, posso dire con orgoglio che si conferma molto più di un semplice calendario. Perché il Lönare non celebra il passato per dirci che si stava meglio quando si stava peggio, ma per ricordarci da dove veniamo e così non sbagliare la strada da seguire.