La tenacia di Laura Peli per conquistare un posto nel mondo

Ubaldo Vallini

Affetta da una sindrome altamente invalidante, la 23enne di Salò ha trovato lavoro grazie all’azienda Tavina

L'ingresso della Tavina a Salò

Una storia che ci insegna come con tenacia e generosità si possano (davvero) abbattere le barriere. Laura Peli, diplomata al Fermi di Salò in Scienze umane, ha appena concluso il suo primo anno di lavoro in azienda, dove la aspettano con impazienza (dopo il meritato riposo di queste settimane) perché possa tornare alle sue mansioni. E dire che la sindrome di Wolf-Hirshhorn le dovrebbe impedire qualunque attività lavorativa. Oltre la malattia: la storia di Laura Peli e l'importanza del lavoro All