La vittoria di Alex: da «forestér» a «boteghér» di Collio

Dieci anni fa, quando ha deciso di aprire un negozio di alimentari in piazza Zanardelli, nel cuore di Collio, era visto un po’ come «el forestér», lo straniero, dato che abitava a Concesio. Oggi, dopo tanti sacrifici e altrettante soddisfazioni, per la gente del posto è diventato «el boteghér», il bottegaio, punto di riferimento per l’acquisto di prodotti tipici delle valli bresciane, e non solo.

Quella di Alex Paratore, 39 anni tra poco, è la storia di chi, avendo creduto nel proprio obiettivo, è riuscito a centrarlo. Il 7 giugno del 2014 ha aperto «Dal Botegher» e il 7 giugno scorso ha festeggiato i primi 10 anni. «Sono ancora qua», per dirla con le parole del suo idolo Vasco Rossi.

Diploma di geometra in tasca, conseguito nel 2004, per 4 anni lavora in uno studio tecnico, poi perde il posto e inizia uno slalom tra diversi contratti a tempo determinato, finché dice basta e scommette tutto sul negozio di alimentari. Un settore a lui non nuovo in un posto caro: da bambino, nei mesi estivi, Alex saliva con la famiglia in Alta Valle per stare con i nonni e gli zii, che nella frazione di Tizio avevano una salumeria.

«È lì che ho iniziato a innamorarmi di questo mestiere - racconta -. Da piccolo andavo ad aiutarli e poi, quando ero disoccupato, ho frequentato alcuni corsi in Camera di commercio: all’inizio volevo aprire in città, poi ho preferito andare controcorrente e fare una scelta più coraggiosa, aprendo a Collio». Da allora sono trascorsi dieci anni «e non è stato tutto rose e fiori - racconta -, specialmente all’inizio quando hai addosso l’etichetta del forestiero, senza contare che ogni mattina la sveglia suona alle 5. Col tempo sono nate conoscenze e amicizie».

Oltre ad avere l’attività in piazza Zanardelli, Alex ha una postazione al Passo Maniva dove nei weekend di luglio e agosto vende formaggi tipici, latticini e salumi nostrani. «Acquisto da piccole realtà delle nostre valli - spiega - e, strada facendo, mi sono fatto un bel pacchetto di clienti ai quali consegno anche a domicilio, la sera, quando torno a Concesio, oltre che collaborare con alcuni ristoranti e negozi».