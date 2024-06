Il Passo del Maniva tinto di bianco, caduti 10 centimetri di neve: il video

Bianco… giugno. La forte ondata di maltempo che la notte tra il 30 e il 31 giugno ha investito il Bresciano, causando diversi danni in tutta la provincia, ha portato con sè però anche un regalo per gli amanti della neve.

In diverse zone infatti i fiocchi hanno ricoperto le aree montane, dalla Valcamonica alla Valtrompia. E proprio qui, per la precisione al Passo Maniva come mostrato nel video che vi proponiamo, sono scesi circa 10 centimetri di neve, costringendo la Provincia a chiudere il tratto di Sp345 delle Tre Valli (lato Collio, Maniva - Valtrompia) tra il Rifugio Bonardi e la Cava Pedretti verso il Passo Crocedomini.

Un’anomalia meteorologica che, pur non rappresentando certo un unicum, ha permesso di dare il ben arrivato a giugno in modo insolito.