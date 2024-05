Strage di piazza Loggia, i familiari delle vittime: «Come navi nella tempesta cerchiamo ancora giustizia»

Ugo Talenti, Nunzia Pinto e Arnaldo Trebeschi uniti nel ricordo e nella rabbia «per un dolore mai sopito»

3 ' di lettura

Familiari delle vittime, storie e voci

Occhi lucidi e mani tremanti, visi solcati dalle lacrime e passo lento. Tutti faticano a trovare le parole per esprimere il proprio dolore. Fanno di tutto per restare ai margini dei riflettori ma, quasi per spirito civico, provano a raccontare per qualche minuto drammi personali che poi si sono fatti collettivi. Lo fa Beatrice Bazoli, per la prima volta dopo la scomparsa della madre Giulietta Banzi Bazoli, lo fa Ugo Talenti (figlio di Bartolomeo), lo fa Nunzia Pinto (sorella di Luigi), lo fa Arn