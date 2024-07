La cosplayer bresciana che ha realizzato il suo sogno a Osaka

È salita sul palco con la sua beniamina e hanno cantato insieme «Zutto Kitto Motto». Victoria Micheletti, la 16enne cosplayer che interpreta Yu Morisawa, la ragazzina che si trasforma nella cantante Creamy nell’omonimo anime giapponese («Creamy Mami», in Italia tradotto «L’incantevole Creamy), ha realizzato un altro sogno.

Il ritorno in Giappone

Tornata in Giappone con mamma Moira e papà Gabriele a caccia dei luoghi simbolo dell’anime che appassiona tutta la famiglia, ha messo in valigia anche i costumi dei personaggi che le hanno fatto vincere diversi premi nei vari concorsi dedicati a chi ama mettersi nei panni di protagonisti di cartoni animati e fumetti. Al concerto di Takako Ohta a Osaka è stata chiamata sul palco dalla cantante, una sorta di Cristina D’Avena giapponese: «Lei si è ricordata di me dopo l’incontro del tutto casuale dello scorso anno - ci ha raccontato emozionata -, mi ha invitata sul palco e abbiamo duettato».

Victoria, che abita in città, è una grande appassionata di questo cartone animato che ben conoscono coloro che sono cresciuti negli anni Ottanta: «Mi rivedo in Yu che è una ragazza come me, gentile e semplice». Il suo sogno è di lavorare in campo artistico e musicale e, infatti, ha anche scritto un musical proprio su Yu e Creamy durante il quale interagisce con i video: «Voglio trasmettere emozioni attraverso la musica» dice. E la famiglia la appoggia tanto da programmare le vacanze estive in Giappone.

Victoria Micheletti con Takako Ohta - © www.giornaledibrescia.it

Questa nuova esperienza l’ha resa ancora più sicura della sua passione: «Ho visitato i luoghi di Creamy - racconta - e mi sono accorta di quanto sia amato questo personaggio. In Giappone credono in "spiritelli" che aiutano nella vita quotidiana e io credo che per me sia così».