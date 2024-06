Il «sarto» delle medicine che cura cuccioli d’uomo e d’animale

Piero Lussignoli è un farmacista esperto di galenica: «Dove non arriva l’industria, entriamo in gioco noi»

La sala dedicata alla produzione di farmaci antitumorali - © www.giornaledibrescia.it

L’antibiotico al momento introvabile sul mercato, il farmaco per il furetto in preda a un’infezione, lo sciroppo per il bambino che non vuol saperne di assumere le compresse. Dove la grande industria non arriva, entrano in gioco i laboratori di galenica dei farmacisti. Come quello della San Vittorio di Castenedolo, regno super tecnologico di Piero Lussignoli, docente di Galenica alla Sapienza. Composto da più ambienti (la sala sterile in cui vengono preparati i colliri, quella blindatissima dedi