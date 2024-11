Il bresciano Francesco Blasetti a «Don’t Forget the Lyrics»

Cento parole esatte cantate per quattro serate di fila e due canzoni finali indovinate su quattro. Sono i numeri collezionati fino ad oggi dal bresciano d’adozione Francesco Blasetti, piccoli record che lo hanno reso il campione in carica del gioco «Don’t Forget the Lyrics», condotto dalla ex Iena Gabriele Corsi sul canale 9.

Come funziona il game show

Per chi non conoscesse il programma, arrivato alla sesta edizione, c’è da dire che si tratta di un game show che mette alla prova i concorretti sulla conoscenza dei testi di canzoni della musica italiana. Un repertorio vastissimo che va dagli Anni Cinquanta ad oggi e sul quale i concorrenti si sfidano nel corso di tre manche. Dalla prima sfida a tre escono i due sfidanti del «duello».

Si tratta del secondo round del gioco: se lo aggiudica chi è in grado di cantare la canzone oggetto della prova anche quando si interrompe, indovinando fino ad un massimo di cento parole. E in questa prova Francesco sta dimostrando tutta la sua abilità mnemonica. Infine c’è il gioco finale o «scalata» nel quale il concorrente è chiamato a superare cinque gradini di difficoltà in termini di parole da indovinare fino a dieci parole sparse nel testo di una sola canzone. Così facendo il concorrente si aggiudica il montepremi in palio.

Quinta sfida

Originario di Pescara, Blasetti, 43 anni e che di professione è medico nel reparto di oculistica dell’ospedale Mellino Mellini di Chiari diretto da Franco Spedale, questa sera affronta la quinta sfida. «Sono un grande appassionato di musica e di musica italiana in particolare. Un interesse che ho sviluppato grazie a mio padre e alla sua notevole collezione di vinili» ci racconta Blasetti che da dieci anni vive nel Bresciano e che ha portato in trasmissione proprio il papà nel ruolo di «amico», ossia quella persona da interpellare, secondo regolamento, durante la terza prova. Su impulso del genitore, ma anche dei colleghi dell’Asst Franciacorta, Francesco si è candidato alla partecipazione al programma e gli è stato semplice superare il provino. A quel punto è iniziata la gara vera.

Il conduttore Gabriele Corsi con Francesco Blasetti - © www.giornaledibrescia.it

«In studio c’è un clima di festa, accogliente e anche Gabriele Corsi riesce a mettermi a mio agio, anche se non nascondo che l’emozione è molto forte». Blasetti che è anche diplomato in pianoforte al conservatorio, ha affrontato la partecipazione studiando molti testi e naturalmente somministrandosi abbondanti dosi di ascolti. «Sono molto determinato - ci confida infine il medico bresciano - e so di poter contare sull’appoggio e sul tifo di tanti amici. Mi auguro di continuare il mio percorso».