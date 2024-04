Al quiz musicale tutto Rezzato tifa per Davide Antonioli

È rezzatese d’adozione Davide Antonioli, il 42enne campione del gioco musicale «Don’t Forget the Lyrics», letteralmente «Non dimenticare i testi». Il quiz, condotto da Gabriele Corsi, va in onda tutte le sere sul canale Nove. Davide ha spezzato il dominio, che durava da ben 51 puntate, della campionessa Silvia Contenti.

In quattro puntate Davide, che nella vita cura le pubbliche relazioni per Antares Vision, ha accumulato 7mila euro, ma la speranza è di poter andare avanti, anche perché davanti al pubblico lui si sente a proprio agio. Questo si deve anche ad alcune esperienze giovanili, che l’hanno visto animatore nei villaggi vacanze: lì ha potuto testare la sua passione per la musica, coltivata e condivisa con alcuni amici.

Allo show grazie alla moglie Lara

«Al game show della Nove - racconta - ci sono arrivato grazie a mia moglie Lara, con la quale ogni sera da due anni guardavo il programma. Dato che conoscevo molte canzoni ha deciso che potevo provarci. Con stupore mi hanno chiamato per il provino e, poco dopo, mi sono ritrovato a Roma negli studi della Nove. Ho uno spirito molto competitivo, perciò questo gioco che mette alla prova le mie capacità musicali con quelle degli altri due sfidanti è molto stimolante».

Per la verità la musica non è l’unica passione del nostro campione: l’altra è la pallacanestro, in particolare la Nba. «Da un anno - riferisce - realizzo il podcast "Nba Point», nel quale in dieci minuti racconto tutto quello che c’è da sapere sul campionato di basket più spettacolare del mondo e ormai seguitissimo anche in Italia».