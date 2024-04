Il bresciano Alessandro Curseri vola a Londra alle Olimpiadi europee di informatica

Alessandro Curseri, studente del quarto anno del liceo scientifico Calini di Brescia, è stato selezionatoper essere uno dei sei membri della squadra che rappresenterà l'Italia alle prossime Western-European Olympiad in Informatics (Weoi), che si svolgeranno a Londra dal 28 al 30 giugno.

La selezione è avvenuta in seguito alla partecipazione alla terza fase di preparazione e selezione per le Olimpiadi, tenutasi a Volterra dal 5 all’8 aprile, evento organizzato dall'Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico (Aica) e supportato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Durante il ritiro a Volterra Alessandro si è impegnato nel risolvere problemi complessi che richiedevano logica e competenze di programmazione. La sua competenza gli ha consentito di distinguersi tra i partecipanti e di guadagnarsi un posto nella squadra nazionale.

A Londra

La competizione a Londra vedrà i concorrenti affrontare quattro compiti di programmazione che spazieranno dalla gestione di dati a sfide di interazione real-time con grader automatizzati: sono sfide progettate per testare la creatività, l'efficacia nella risoluzione di problemi informatico-scientifici e la precisione tecnica. La sua esperienza è stata soprattutto un'opportunità di crescita personale, culturale e professionale, che lo accompagnerà a Londra con entusiasmo e determinazione.