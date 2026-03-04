Giornale di Brescia
Ha 96 anni il più anziano lettore del Sistema bibliotecario bresciano

Elisa Rossi
Fiore Tarchi ha come biblioteca di riferimento Castel Mella: «Leggo di tutto»
Grandi numeri per la Rete bibliotecaria bresciana
Classe 1930, nato a Borgo San Lorenzo, a una trentina di chilometri da Firenze, Fiore Tarchi è il tesserato più anziano del Sistema bibliotecario bresciano. La sua biblioteca di riferimento è quella di Castel Mella dove è conosciutissimo, amato e, come sottolinea lui, ha «il privilegio di entrare anche quando è chiusa».

La passione per la lettura è iniziata da bambino: «Mangiavo e leggevo e la mamma mi dava gli scapaccioni perché, diceva, non si legge a tavola».

La voce e la memoria di ferro non denunciano i suoi 96 anni già compiuti: «Leggo tutto: da bambino ho cominciato con "I tre moschettieri" e "Vent’anni dopo", ho letto tutto Salgari e poi Tolstoj. Quando non ho voglia di pensare prendo in mano Wilbur Smith. Ho tantissimi libri a casa quindi leggo un po’ quelli e un po’ quelli della biblioteca». E con rammarico aggiunge: «Ora non sto leggendo tanto perché devo cambiare occhiali dopo l’operazione alla cataratta e faccio fatica».

Fiore Tarchi è arrivato nel Bresciano a due anni e mezzo: il padre, socialista, doveva allontanarsi dalla Toscana per le sue idee politiche e trovò lavoro alla Tubi Togni. Fiore, per lavoro, si mosse in tutta l’Italia («tranne la Puglia») perché si occupava del montaggio delle condotte forzate che portavano l’acqua alle centrali idroelettriche.

Argomenti
librirete bibliotecaria
