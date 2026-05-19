1991-2026: 35 anni fa una cioccolata gigante portò Brescia nel Guinness

Se doveste pensare alla cioccolata, che personaggio vi viene in mente? Molti di voi probabilmente nominerebbero lo stravagante Willy Wonka conosciuto da tutti: il proprietario della famosa fabbrica di cioccolato nel libro di Roald Dahl e nei film di Mel Stuart e Tim Burton.

Nella Bassa bresciana, però, c’è un uomo che può essere paragonato al grande fondatore della fabbrica di cioccolato , anche se non indossa una giacca a coda di rondine color prugna, pantaloni verde bottiglia e cappello a cilindro. È il signor Alfredo Pontoglio , 76 anni, proprietario per molti anni della caffetteria e pasticceria Blumarine a Coccaglio.

L’idea

Alfredo diventò famoso nel 1991. «Andai a sfogliare il libro dei Guinness World Records per capire come finire in quelle pagine – spiega –. Osservando per bene, notai che il record che mancava era proprio nel mio settore: la tazza di cioccolata calda più grande al mondo».

Leggi anche Il mosaico di Lego che raffigura Brescia e Bergamo è entrato nel Guinness dei primati

Così, senza pensarci due volte, Pontoglio organizzò un vero e proprio evento che riunì tutti i cittadini di Coccaglio in un’unica piazza. «Mi ricordo che ci fu una forte collaborazione. Per poter realizzare una cosa di questo tipo ho dovuto contattare l’amministrazione comunale, giornalisti e fotografi». L’obiettivo? Preparare 500 litri di cioccolata calda.

L’impresa

Con molta semplicità l’ex proprietario del Blumarine ci racconta come ha realizzato la sua impresa: «Per quella quantità di cioccolata servivano 450 litri di latte e 80 chilogrammi di cacao. Ho preso un pentolone di rame a doppio strato, l’ho fatto modificare facendogli prendere le sembianze di una tazza e l’ho dipinto. Era stato progettato per mantenere la cioccolata ad una temperatura costante di 80 gradi».

La preparazione della cioccolata calda - © www.giornaledibrescia.it

Qualche anno dopo il signor Alfredo ricevette una telefonata inaspettata: «La aspettiamo al programma televisivo “Guinness World Records” in onda su Canale 5». «All’epoca a condurre il programma – ci racconta il signor Pontoglio – era Alberto Castagna. È stata una grande emozione. C’erano tanti record del mondo, ma se devo essere sincero il mio era il più bello. Anche perché – continua – quel giorno a Coccaglio è stato memorabile: c’era un forte senso di solidarietà in paese e tutto il ricavato è andato in beneficenza al gruppo Avis».

35 anni dopo

Nonostante oggi il primato è nelle mani del The International Coffee & Chocolate Exhibition di Riyad in Arabia Saudita, con una tazza di ben 1.434x1.988 metri, il 19 maggio il Guinness dei primati di Coccaglio compie 35 anni; una bella cifra, che porta emozione e un senso di orgoglio nel cuore del signor Alfredo. Eppure, quella della tazza di cioccolata calda più grande al mondo non è stata l’unica sua impresa; qualche anno dopo il proprietario del bar si impegnerà per raggiungere il record della spremuta di arancia più grande al mondo: ben mille litri, preparati con 60mila agrumi donati dalla Sicilia.