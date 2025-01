Giuliana e Pietro, tre figli adottati da India e Romania

Oggi hanno 34, 32 e 28 anni. La mamma: «Chi fa questa scelta deve essere perseverante e avere tanta pazienza»

La famiglia Nurchi: mamma Giuliana, papà Pietro e i figli Cristina, Anna e Andrei © www.giornaledibrescia.it

Oggi hanno 34, 32 e 28 anni, quando sono arrivati in Italia avevano, almeno sulla carta, tra i 7 e i 5 anni: i fratelli Nurchi sono due femmine, Cristina e Anna, nate in India, e un maschio, Stefan Andrei, nato in Romania. «Le prime domande le abbiamo presentate nel 1994, ma solo a Natale del 1997, siamo arrivati in Italia con le bambine – racconta la mamma, Giuliana Rossi – un percorso lungo e difficile, soprattutto la valutazione degli psicologi, che richiede pazienza e perseveranza. Bisogna c