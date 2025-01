Adozioni, la psicologa: «Raccontate la sua storia al bambino»

La dottoressa Laura Pansini è una psicologa dell’età evolutiva che si occupa di sostegno alle famiglie adottive e alle coppie in preadozione

Nel distretto della Corte d’appello di Brescia nel 2024 sono stati 16 i neonati non riconosciuti

La dottoressa Laura Pansini è una psicologa dell’età evolutiva che si occupa di sostegno alle famiglie adottive e alle coppie in preadozione. A lei abbiamo chiesto come affrontare il tema con i più piccoli. Bisogna dire al bambino che è stato adottato? Sì, da subito. Si può farlo attraverso un libro e con il racconto. Bisogna introdurre con naturalezza l’argomento. Nel momento dell’adolescenza si troverà ad avere a che fare non con due genitori, ma con quattro... Almeno, se non è passato da fami